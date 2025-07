Denise Richards' tragisches Ehe-Aus: Mein Mann wollte mich umbringen

Auf ihre Ehe mit Charlie Sheen blickt Schauspielerin Denise Richards kritisch zurück. Im Interview mit dem US-People-Magazin sagte zu Beginn des Jahres, dass die Zeit an der Seite des umstrittenen Schauspielers eine heftige war. "Es war eine Achterbahnfahrt, mehr als die Leute ahnten." Doch auch Richards zweite Ehe mit Aaron Phypers dürfte kein Honigschlecken gewesen sein.

Denise Richards steht vor zweiter Scheidung

Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die beiden kein Paar mehr seien. Phypers habe die Scheidung eingereicht, schrieb das Promiportal Page Six unter Berufung auf vorliegende Gerichtsdokumente.

Dem US-People-Magazin zufolge habe sich das Paar am 4. Juli getrennt, am 7. Juli sei der Scheidungsantrag eingegangen. Als Grund seien in den Dokumenten "unüberbrückbaren Differenzen" angeführt worden. Phypers fordere demnach Ehegattenunterhalt. Offiziell ist die Trennung bislang nicht. Weder Richards noch Phypers, die im September ihren siebten Hochzeitstag gefeiert hätten, haben zu den Berichten Stellung bezogen.