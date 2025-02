Denise Richards über Ehe mit Sheen: "Mehr Achterbahn, als die Leute ahnten"

Im Interview mit dem US-People-Magazin sagt sie, dass die Zeit an der Seite des umstrittenen Schauspielers eine heftige war. "Es war eine Achterbahnfahrt, mehr als die Leute ahnten", so Richards. Ihr Umfeld habe sie gewarnt: "Alle rieten mir, nicht mit ihm zusammen zu kommen, aber ich wollte ihn nicht nach den Schlagzeilen in der Boulevardpresse beurteilen." Sie wollte ich ihr ihr eigenes Bild machen: "Ich beurteilte ihn als den Mann, den ich traf. Ich sagte mir, solange er niemanden ermordet hat, kann ich ihn nicht wegen seiner Vergangenheit verurteilen."