Die britische Zeitung Mirror hob in einem Bericht hervor, dass die Zeichnungen mit verschiedenen Materialien angefertigt wurden. Das Bild in Rot soll Royal-Fans zufolge von Louis stammen und Mama Kate zeigen. Dem Mirror zufolge sei der Sechsjährige wohl so sehr auf eine "korrekte Darstellung bedacht" gewesen, dass er sogar ihr Muttermal oberhalb der Lippe zeichnete. Dieses Detail "beweise", wie "sehr er Mutter verehrt", so der Mirror.

Kates Schwester Pippa Matthews habe an der Stelle aber ein ähnliches Muttermal.