Ein Geschwisterchen für Archie und Lilibet? Prinz Harrys persönliche Worte

Er drückte dies mit persönlichen Worten auch klar aus. "Ich denke, ein oder zwei Kinder sind wahrscheinlich genug... Das denke ich definitiv", zitierte die britische Zeitung Harry aus einem Interview, das er am Rande seiner Invictus Games gab. "Ich kenne einige Leute, die fünf haben. Ich sage nur: 'Nun, daran seid ihr selbst schuld!' Kinder zu haben ist toll, aber es ist... es ist eine Reise, jeden Tag, jede Woche, sie wachsen und verändern sich", sagte der 40-Jährige dem Mirror zufolge.

Die Invictus Games sind das wohl prestigeträchtigste Projekt Harrys. Derzeit findet die siebente Ausgabe des internationalen Sportwettbewerbs für im Einsatz verletzte Militärangehörige in Kanada statt. Harry, der als Offizier der British Army in Afghanistan war, hatte die Invictus Games nach Begegnungen mit schwer verletzten Soldaten und Soldatinnen ins Leben gerufen. Die Wettkämpfe gab es erstmals 2014 in London.

Harry gilt als sensibler Familien-Mensch. Als er rückblickend bei einer Rede einmal die Schwangerschaft von Ehefrau Meghan erwähnte, kamen ihm vor Rührung die Tränen. Das Paar hat zwei Kinder - Sohn Archie (5) und Tochter Lilibet (3).