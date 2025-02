Meghan ging zu Grunde, Kate passte sich an: Enthüllungen über Palast-Machenschaften

Berichten zufolge waren Meghan und Kate während ihrer gemeinsamen Zeit als Mitglieder der "Firma" aber nicht oft einer Meinung. Die beiden Frauen gelten als grundverschieden und dies habe sich auch in Meghans und Kates Umgang mit Palastmitarbeitern gezeigt, will Quinn in Erfahrung gebracht haben.

Hinter den Palastmauern werden von gewissen Mitarbeitern die Interessen der Firma geflissentlich verfolgt. Angesichts der strategischen Machenschaften der Höflinge, müssen selbst namhafte Royals wie Prinzessin Kate ihre persönlichen Befindlichkeiten hintanstellen - ein Umstand, den Catherine aber angeblich inzwischen gut für sich zu nutzen weiß.

"Von den Höflingen herabgewürdigt"

Die dreifache Mutter hat sich seit ihrer Hochzeit mit Prinz William im Jahr 2011 an die Gepflogenheiten und Hierarchien am Hof angepasst. Die US-Amerikanerin Meghan hingegen schaffte es nicht so recht, sich den Anforderungen zu beugen.