Nach Aufregung um niedrige Pension: Katerina Jacob verzichtet auf Luxus

Die Deutsche Rentenversicherung meldete sich daraufhin und wollte klarstellen, dass dies so nicht möglich sei. "Unterstellt, in den letzten 45 Jahren wurden immer Beiträge aufgrund eines Verdienstes bis zur Beitragsbemessungsgrenze eingezahlt, entspricht dies ca. 510.000 Euro. Daraus würde sich derzeit eine Rente von rund 3.400 Euro brutto ergeben"

Jacob selbst wollte auf das Thema nicht mehr genauer eingehen und meinte nur, dass sie sich in jungen Jahren auch schon anderweitig abgesichert habe und deshalb auf die Pension nicht angewiesen sei.

Einen abgehobenen Lebensstil habe sie dennoch nicht, wie sie jetzt dem Magazin "7 Tage" sagte. "Viele glauben, dass einem in diesem Beruf die gebratenen Tauben in den Mund fliegen." Dem sei aber nicht so. "Ich habe noch immer den alten Opel meiner Mutter", so Jacob.