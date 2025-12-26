"Stranger Things": So viel verdienen die Stars in Staffel 5

Auch die fünfte Staffel, deren erster Teil Ende November startete, ist für Netflix ein Erfolg auf ganzer Linie: In den ersten fünf Tagen kam die Mystery-Serie auf 59,6 Millionen Views, was einen neuen Rekord für den Streaming-Anbieter darstellt. „Stranger Things“ ist dabei das erfolgreichste Debüt einer englischsprachigen Serie in der bisherigen Geschichte von Netflix gelungen. Eighties-Flair, Mystery-Horror und Millie Bobby Brown ziehen also nach wie vor. Am 26. Dezember startet der langerwartete zweite Teil der finalen Staffel auf Netflix. Die allerletzte Folge der Serie folgt am ersten Jänner. Der gigantische Erfolg schlägt sich natürlich auch im Gehalt der Darsteller der Serie nieder. Die Gagen der Schauspieler wuchsen von Beginn an mit der Popularität von „Stranger Things“. In Staffel 5 ist man somit bei Millionenbeträgen angelangt. Ein Überblick.

Winona Ryder Der Achtziger-Kultstar war der größte Name, als die Serie begann, weshalb sie auch in Staffel Eins schon zu den Top-Verdienern des Casts gehörte. Für Staffel 5 erhält sie laut Quellen wie The Hollywood Reporter, Variety und Deadline 9,5 Millionen Dollar, also circa 1,19 Millionen Dollar pro Folge. Angefangen hat Ryder mit 800.000 US-Dollar in der ersten Staffel.

David Harbour Vor "Stranger Things" war Harbour vor allem nur Insidern und echten Kino-Liebhabern bekannt, mit der Netflix-Serie gelang ihm aber der große Durchbruch. In Staffel 5 darf er sich, wie Kollegin Ryder, auf insgesamt 9,5 Millionen US-Dollar freuen. Für Staffel 1 gab's noch 640.000 US-Dollar.

Millie Bobby Brown Die 21-Jährige ist der ganz große Breakthrough-Star der Serie – was sich auch in Zahlen widerspiegelt: Genauso wie ihre "erwachsenen" Kollegen Ryder und Harbour kassierte sie in Staffel 4 350.000 Dollar pro Episode. Bei der dritten Staffel waren's noch 100.000 US-Dollar weniger. In den ersten beiden Staffeln gab es für alle Jung-Darsteller sowieso "nur" 30.000 Dollar pro Folge. Wie viel Brown für die finale Season kassiert, ist unklar. Die Schauspielerin hat sich, weil mittlerweile der größte Namen der Serie, einen eigenen Vertrag mit Netflix ausgehandelt. Es darf angenommen werden, dass sie sogar mehr verdient als Ryder und Harbour. Für den Netflix-Film "Enola Holmes 2" bekam sie angeblich 10 Millionen Dollar – Gerüchten zufolge soll ihre Gage für die fünfte "Stranger Things"-Staffel genauso hoch gewesen sein.

Finn Wolfhard Wolfhard ist neben Brown der erfolgreichste Jungstar der Serie und konnte mit Filmen wie „Es“ oder "Ghostbusters: Legacy" bereits auf der großen Leinwand Fuß fassen. Der 22-Jährige, der neben seiner Schauspielkarriere auch Musik macht, erhält für die fünfte Staffel von "Stranger Things" insgesamt sieben Millionen Dollar, also circa 875.000 Dollar pro Episode.

Noah Schnapp In der ersten Staffel drehte sich alles um das mysteriöse Verschwinden von Will Byers, gespielt von Noah Schnapp. Will gehört zu den beliebtesten Figuren der Serie. Schnapp bekommt für seine Abschiedsvorstellung sieben Millionen Dollar – ein großer Unterschied zu den 160.000 US-Dollar in Staffel 1.

Caleb McLaughlin “Lucas„-Darsteller Caleb McLaughlin fällt in dieselbe Kategorie wie seine Kollegen Wolfhard, Schnapp und Matarazzo. Das heißt, auch er ist seit Staffel 5 um sieben Millionen Dollar reicher.