Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Millie Bobby Brown ist zurzeit wieder erneut in den Schlagzeilen zu finden. Am 27. November erscheinen die ersten vier Folgen der fünften und letzten Staffel ihrer Hit-Serie "Stranger Things" auf Netflix, schon jetzt rührt der Streamingdienst gehörig die Werbetrommel. Beinahe gleichzeitig wurden aber auch Gerüchte laut, nach denen sie ihren Serienkollege David Harbour aufgrund von Mobbing und Belästigung verklagt – mehr lesen Sie hier:

In einem Interview mit Entertainment Tonight sprach die 21-Jährige erneut über einen "Stranger Things"-Kollegen, diesmal aber ging es um ein weitaus erfreulicheres Thema. Denn Brown verriet, wer der Patenonkel ihrer Adoptivtochter ist. Besten Freund am Set gefunden Für Fans der Serie wenig überraschend handelt es sich dabei um Noah Schnapp (21) aka Will Byers, immerhin ist es seit langem bekannt, wie eng verbunden die beiden Jungstars sind. Sowohl Brown als auch Schnapp sprachen schon früher über die tiefe Freundschaft zwischen ihnen. So bezeichnete Brown in mehreren Interviews Schnapp als ihren "besten Freund", dem sie sie sich völlig ungefiltert zeigen kann. Schnapp wiederum sagte über Brown, sie sei für ihn "wie eine Schwester" und erzählte unter anderem, dass sich beide ständig necken und über Insider-Witze lachen würden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Mike Blake Millie Bobby Brown und Noah Schnapp

"[Serienkollegin] Sadie [Sink] ist sehr, sehr mütterlich, aber Noah ist ihr Pate", so Brown zu Entertainment Tonight. Sie verriet außerdem lachend, wie süß all ihre "Stranger Things"-Kollegen mit ihrer Tochter umgehen würden, wenn diese mit am Set ist. "Sie alle verwandeln sich in die weichsten, kuscheligsten Versionen ihrer selbst. Ihre Babystimme kommt heraus, wenn sie bei ihr sind." Schnapp sprach im Entertainment Tonight-Interview ebenso davon, wie sehr ihn seine Rolle als Patenonkel glücklich mache und wie toll es sein, die persönliche Entwicklung von Brown zu sehen."Es ist ehrlich gesagt die größte Freude. Es ist tatsächlich verrückt für mich, sie von so einem aufgeweckten, unschuldigen, jungen, albernen Mädchen zu einer verheirateten Mutter heranwachsen zu sehen. Ich bin einfach so stolz auf sie."