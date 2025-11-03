Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Schauspieler David Harbour (50), bekannt aus der Netflix-Erfolgsserie "Stranger Things", sieht sich derzeit mit schweren Anschuldigungen konfrontiert. Millie Bobby Brown, die ebenfalls eine Hauptrolle in der Netflix-Serie spielt, hat rechtliche Schritte gegen ihn eingeleitet. Grund dafür sind Vorwürfe des Mobbings und der Belästigung, die laut Medienberichten vor Beginn der Dreharbeiten zur finalen fünften Staffel erhoben wurden. Netflix startete eine interne Ermittlung.

Die britische Daily Mail zititert eine Insider-Quelle: "Millie Bobby Brown erstattete Anzeige wegen Belästigung und Mobbing, bevor die Dreharbeiten zur letzten Staffel begannen. Es gab seitenweise Anschuldigungen. Die Untersuchung dauerte Monate.“ Dabei wird jedoch betont, dass es sich nicht um sexuelle Belästigung handelt. Details sind allerdings (noch) keine bekannt. Harbours Verhalten führte gar zu Schutzmaßnahmen am Set: Berichten zufolge hatte die 21-jährige Brown während der Dreharbeiten zur fünften Staffel stets einen persönlichen Vertreter an ihrer Seite.

Schweigen am Set Netflix selbst hat sich bisher nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert. Das Verhalten des Streaming-Giganten, sich nicht zu den Ermittlungen zu äußern, wird von Insidern als auffällig angesehen. Einer der Informanten erklärte der Daily Mail: "Das Schweigen spricht Bände.“ Hintergrund dieser Zurückhaltung könnte die Sorge sein, dass die Vorwürfe das große Finale der beliebten Serie belasten könnten, man möchte vor dem großen Serienfinale negative Publicity vermeiden. "Niemand möchte, dass irgendetwas davon die Aufmerksamkeit ablenkt", so die Quelle weiter. Die Nachricht über Browns Anschuldigungen gegen Harbour überraschen: Bisher wurde das Verhältnis zwischen den beiden mit einer "Vater-Tochter-Dynamik" beschrieben, bei öffentlichen Auftritten wirkten die beiden sehr vertraut und witzelten miteinander. Harbour betonte mehrfach, wie stolz er auf Millies Entwicklung als Schauspielerin sei, während sie ihn als wichtigen Mentor bezeichnet. Harbour hat mehrfach betont, wie stolz er auf Millies Entwicklung als Schauspielerin ist, während sie ihn als wichtigen Mentor bezeichnet. Zudem posteten beide gelegentlich lustige oder rührende Social-Media-Beiträge übereinander.