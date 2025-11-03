Nach besorgniserregenden Posts: Britney Spears löscht Instagram

Einmal mehr machen sich Fans Sorgen um Sängerin Britney Spears. Nachdem sie eine Reihe an besorgniserregenden Postings inmitten des öffentlichen Streits um die Memoiren ihres Ex-Mannes Kevin Federline veröffentlicht hatte, verabschiedete sich die 43-Jährige von Instagram. Britney Spears löscht Instagram nach wirren Postings Laut People ist der Account des Popstars seit Sonntag, dem 2. November, nicht mehr abrufbar. "Entweder funktioniert der von dir angeklickte Link nicht oder die Seite wurde entfernt", bekommt man zu lesen, wenn man Spears' Instagram-Profil anklickt. Ihr X-Account (ehemals Twitter) ist allerdings noch aktiv.

In den letzten Wochen hatten Fans immer wieder Besorgnis geäußert, nachdem Spears eine Reihe an wirren Postings veröffentlicht und die Kommentarfunktion unter Beiträgen über ihre Kinder Jayden James (19) und Sean Preston (20) deaktiviert hatte. Spears mit blauen Flecken und Bandagen In einem Video, dass die Sängerin am 7. Oktober geteilt hatte, war sie etwa mit blauen Flecken an den Armen und Verbänden an Händen und Handgelenken zu sehen. In der Bildunterschrift erklärte Spears, eine Treppe hinuntergefallen zu sein. Über ihre Söhne, die auf Hawaii mit ihrem Ex-Mann Federline leben, schrieb sie: "Meine Jungs mussten abreisen und zurück nach Maui." Dann erklärte Spears, warum sie ihre Tanzvideos teilt: "So drücke ich mich aus und bete durch Kunst … Vater im Himmel … Ich bin nicht hier, um Mitleid oder Bedauern zu erregen, ich möchte einfach eine gute Frau sein und mich weiterentwickeln … und ich habe wunderbare Unterstützung, also habt einen schönen Tag!!!" Sie fuhr fort: "Pssst, ich bin bei einer Freundin die Treppe hinuntergefallen … es war schrecklich." In einem weiteren Instagram-Beitrag schien Britney Spears über ihren viermonatigen Reha-Aufenthalt im Jahr 2018 und die Auswirkungen auf ihr Leben zu sprechen. "Ich habe das Gefühl, als wären mir meine Flügel genommen worden und ich hätte vor langer Zeit einen Hirnschaden erlitten, und zwar hundertprozentig", erzählte sie unter anderem in dem Beitrag, bezugnehmend auf ihren früheren Klinikaufenthalt. Dazu mehr: