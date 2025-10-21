Britney Spears befürchtet, "Hirnschaden" erlitten zu haben
Zusammenfassung
- Britney Spears äußert in einem Instagram-Posting die Befürchtung, durch traumatische Erlebnisse während ihrer Vormundschaft einen "Hirnschaden" erlitten zu haben.
- Sie beschreibt, dass sie während eines viermonatigen Reha-Aufenthalts 2018 unter extremen Einschränkungen litt und sich ihrer Freiheit beraubt fühlte.
- Spears betont, dass sie diese schwierige Zeit inzwischen hinter sich gelassen hat und heute froh ist, noch am Leben zu sein.
Jahrelang musste Britney Spears um ihre Freiheit kämpfen. Ihr Vater Jamie Spears hatte 2008 die Vormundschaft für die Sängerin übernommen, nachdem sie einen psychischen Zusammenbruch erlitten hatte. 2021 wurde die Entmündigung des ehemaligen Teenie-Stars aufgehoben.
Britney Spears' Zusammenbruch nach Ehe-Aus
2007 hatte sich Britney Spears nach dem Scheitern ihrer Ehe mit dem ehemaligen Background-Tänzer Kevin Federline ihren Kopf kahl rasieren lassen.
Sie begab sich daraufhin in einem auf Suchttherapie spezialisierten Rehabilitationszentrum, das sie aber nach nur einem Tag wieder verließ.
Nachdem Federline im Oktober 2007 das alleinige Sorgerecht für die gemeinsamen Söhne zugesprochen und Spears ein Besuchsrecht unter Aufsicht erteilt wurde, wurde die Musikerin im Jänner 2008 mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Sie hatte sich zuvor mit ihren Kindern in ihrer Villa in Los Angeles verbarrikadiert und wurde von der Polizei belagert. Spears wurde in das UCLA Medical Center zwangseingewiesen, da sie eine "Gefahr für sich und andere" darstelle. Sie leide unter Stimmungsschwankungen und Schlafstörungen, hieß es damals.
Nach dem Vorfall wurde ihr das Besuchsrecht für ihre Kinder entzogen.
Nun scheint sich Spears in einem Posting auf Instagram zu ihrem viermonatigen Reha-Aufenthalt im Jahr 2018 und die Auswirkungen auf ihr Leben zu sprechen.
Britney Spears: "Vor langer Zeit einen Hirnschaden erlitten"
Der Beitrag wird als Reaktion auf die Veröffentlichung von Federlines Memoiren "You Thought You Knew" gedeutet, in denen er alarmierende Details über Spears' angeblich alarmierenden Geisteszustand preisgibt.
Am Sonntag, dem 19. Oktober, teilte Spears ein Posting auf Instagram, in dem sie sich offenbar auf ihren Zusammenbruch und die darauffolgende Vormundschaft bezieht.
"Ich hatte ein traumatisches Erlebnis [...], wo ich 4 Monate lang keine eigene Tür mehr hatte und illegal gezwungen war, weder meine Füße noch meinen Körper zu benutzen, um irgendwohin zu gehen", schrieb der Pop-Star in einem längeren Beitrag. "Es hat meinem Körper mehr als nur geschadet."
"Ich habe das Gefühl, als wären mir meine Flügel genommen worden und ich hätte vor langer Zeit einen Hirnschaden erlitten, und zwar hundertprozentig", erzählt sie an einer anderen Stelle.
Inzwischen gehe es ihr besser, wie sie betont: "Natürlich habe ich diese schwierige Zeit in meinem Leben hinter mir gelassen und bin froh, noch am Leben zu sein."
Spears hatte im Oktober 2023 ihre Autobiografie "The Woman In Me" veröffentlicht, auf die sie sich in ihrem Statement ebenfalls bezieht und indem sie auf ihr Leben und ihre einstigen Probleme zurückblickt.
Kommentare