Britney Spears befürchtet, "Hirnschaden" erlitten zu haben

Jahrelang musste Britney Spears um ihre Freiheit kämpfen. Ihr Vater Jamie Spears hatte 2008 die Vormundschaft für die Sängerin übernommen, nachdem sie einen psychischen Zusammenbruch erlitten hatte. 2021 wurde die Entmündigung des ehemaligen Teenie-Stars aufgehoben.

Britney Spears' Zusammenbruch nach Ehe-Aus

2007 hatte sich Britney Spears nach dem Scheitern ihrer Ehe mit dem ehemaligen Background-Tänzer Kevin Federline ihren Kopf kahl rasieren lassen.

Sie begab sich daraufhin in einem auf Suchttherapie spezialisierten Rehabilitationszentrum, das sie aber nach nur einem Tag wieder verließ.

Nachdem Federline im Oktober 2007 das alleinige Sorgerecht für die gemeinsamen Söhne zugesprochen und Spears ein Besuchsrecht unter Aufsicht erteilt wurde, wurde die Musikerin im Jänner 2008 mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Sie hatte sich zuvor mit ihren Kindern in ihrer Villa in Los Angeles verbarrikadiert und wurde von der Polizei belagert. Spears wurde in das UCLA Medical Center zwangseingewiesen, da sie eine "Gefahr für sich und andere" darstelle. Sie leide unter Stimmungsschwankungen und Schlafstörungen, hieß es damals.

Nach dem Vorfall wurde ihr das Besuchsrecht für ihre Kinder entzogen.