Ehegattenmissbrauch: Denise Richards' Ex Aaron Phypers droht jahrelange Haft

Es sind Bilder, die schockieren: Denise Richards erhebt gegen ihren Ehemann Aaron Phypers Vorwürfe der häuslichen Gewalt. Sie behauptet, er habe ihr während einer seiner Wutausbrüche sogar mit Mord gedroht. Gerichtsunterlagen, die unter anderem dem Promiportal TMZ vorliegen, legte die dreifache Mutter Beweisfotos bei. Darunter sollen Bilder von ihren verletzten Armen sein. Andere - von der Daily Mail veröffentlichte Aufnahmen - zeigten die Schauspielerin mit einem blauen Auge (zu sehen hier).

Denise Richards: Vorwürfe häuslicher Gewalt

Im September hätten sie ihren siebten Hochzeitstag gefeiert: Im Juli berichten mehrere US-Medien, dass die Schauspieler Denise Richards und Aaron Phypers kein Paar mehr sind. Phypers habe die Scheidung eingereicht, schrieb etwa das Promiportal Page Six unter Berufung auf vorliegende Gerichtsdokumente. Der Schauspieler forderte demnach Ehegattenunterhalt.

Richards beantragte indes eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex-Partner. Insider aus Phypers' Umfeld dementierten die Vorwürfe und behaupteten, der Schauspieler habe seine Ehefrau nie körperlich angegriffen. Anfang August wurde dann berichtet, die Polizei habe einschreiten müssen, weil Richards unaufgefordert bei Phypers' Haus erschienen war und dessen Familie bedroht habe.

Nun kam es zu einer dramatischen Wendung.

Aaron Phypers im Gerichtssaal verhaftet

Am Freitag eskalierte die Situation vor einem Gerichtssaal in Los Angeles. Phypers wurde Berichten zufolge während der Verhandlung um eine dauerhafte einstweilige Verfügung von Beamten des Los Angeles County Sheriff's Department in Gewahrsam genommen. Richards habe zuversichtlich gewirkt, als sie später den Gerichtssaal verließ, so TMZ.

Ein offener Haftbefehl im Zusammenhang mit Vorwürfen häuslicher Gewalt in schwerem Fall waren der Grund für die Festnahme. Der Staat Kalifornien hatte laut People bereits zwei Tage zuvor, am 16. Oktober, eine achtseitige Anklageschrift gegen Phypers eingereicht.

Nun wird berichtet, Denise Richards' entfremdeter Noch-Ehemann müsse mit mehreren Jahren Haft rechnen, nachdem er nach seiner Festnahme letzte Woche wegen vier schwerer Verbrechen angeklagt wurde.

Demnach sei der 53-Jährige wegen zweifacher Körperverletzung eines Ehepartners und zweifacher Zeugenabschreckung durch Gewalt oder Drohung angeklagt worden.