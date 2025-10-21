Ehegattenmissbrauch: Denise Richards' Ex Aaron Phypers droht jahrelange Haft
Zusammenfassung
- Aaron Phypers, der entfremdete Ehemann von Denise Richards, wurde wegen vier schwerer Verbrechen, darunter zweifache Körperverletzung eines Ehepartners, angeklagt.
- Richards wirft Phypers häusliche Gewalt und Morddrohungen vor, was durch Beweisfotos und Gerichtsdokumente untermauert wird, während Phypers' Umfeld die Vorwürfe bestreitet.
- Phypers wurde im Gerichtssaal verhaftet, ist derzeit gegen Kaution frei und muss bei einer Verurteilung mit mehreren Jahren Haft rechnen.
Es sind Bilder, die schockieren: Denise Richards erhebt gegen ihren Ehemann Aaron Phypers Vorwürfe der häuslichen Gewalt. Sie behauptet, er habe ihr während einer seiner Wutausbrüche sogar mit Mord gedroht. Gerichtsunterlagen, die unter anderem dem Promiportal TMZ vorliegen, legte die dreifache Mutter Beweisfotos bei. Darunter sollen Bilder von ihren verletzten Armen sein. Andere - von der Daily Mail veröffentlichte Aufnahmen - zeigten die Schauspielerin mit einem blauen Auge (zu sehen hier).
Denise Richards: Vorwürfe häuslicher Gewalt
Im September hätten sie ihren siebten Hochzeitstag gefeiert: Im Juli berichten mehrere US-Medien, dass die Schauspieler Denise Richards und Aaron Phypers kein Paar mehr sind. Phypers habe die Scheidung eingereicht, schrieb etwa das Promiportal Page Six unter Berufung auf vorliegende Gerichtsdokumente. Der Schauspieler forderte demnach Ehegattenunterhalt.
Richards beantragte indes eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex-Partner. Insider aus Phypers' Umfeld dementierten die Vorwürfe und behaupteten, der Schauspieler habe seine Ehefrau nie körperlich angegriffen. Anfang August wurde dann berichtet, die Polizei habe einschreiten müssen, weil Richards unaufgefordert bei Phypers' Haus erschienen war und dessen Familie bedroht habe.
Nun kam es zu einer dramatischen Wendung.
Aaron Phypers im Gerichtssaal verhaftet
Am Freitag eskalierte die Situation vor einem Gerichtssaal in Los Angeles. Phypers wurde Berichten zufolge während der Verhandlung um eine dauerhafte einstweilige Verfügung von Beamten des Los Angeles County Sheriff's Department in Gewahrsam genommen. Richards habe zuversichtlich gewirkt, als sie später den Gerichtssaal verließ, so TMZ.
Ein offener Haftbefehl im Zusammenhang mit Vorwürfen häuslicher Gewalt in schwerem Fall waren der Grund für die Festnahme. Der Staat Kalifornien hatte laut People bereits zwei Tage zuvor, am 16. Oktober, eine achtseitige Anklageschrift gegen Phypers eingereicht.
Nun wird berichtet, Denise Richards' entfremdeter Noch-Ehemann müsse mit mehreren Jahren Haft rechnen, nachdem er nach seiner Festnahme letzte Woche wegen vier schwerer Verbrechen angeklagt wurde.
Demnach sei der 53-Jährige wegen zweifacher Körperverletzung eines Ehepartners und zweifacher Zeugenabschreckung durch Gewalt oder Drohung angeklagt worden.
Denise Richards' Ex Aaron Phypers droht jahrelange Haft
Laut Gerichtsdokumenten erhob der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt am Freitag, dem 17. Oktober, nach seiner Festnahme offiziell Anklage gegen Richards' Ex-Partner.
In drei Anklagepunkte sollen als Tatdatum der 17. Jänner 2022 angegeben worden sein. Ein Anklagepunkt wegen Körperverletzung eines Ehepartners nennt als Tatdatum den 3. Mai 2022.
Phypers ist derzeit auf Kaution frei. Er soll eine Kaution von 200.000 US-Dollar hinterlegt haben.
Phypers' Anwalt Michael Finlay hatte Page Six zuvor mitgeteilt, dass man davon ausgehe, dass sich die Strafanzeige als falsch erweisen und Phypers entlastet werde. "Wenn ein Strafverfahren eingeleitet wird, sind die Beweise noch nicht vollständig dargelegt und geprüft", sagte Finley. "Strafverfahren werden ständig eingeleitet, und sie werden abgewehrt. Nur weil ein Verfahren eingeleitet wird, heißt das nicht, dass es Erfolg haben wird."
"Wir sind ziemlich zuversichtlich, dass wir ihre [Anm. Denise Richards] Anschuldigungen im Fall häuslicher Gewalt vor dem Scheidungsgericht als falsch erwiesen haben", fuhr der Anwalt fort.
Nach seiner Anklage könnte der Schaupieler nun aber mit mehreren Jahren Haft rechnen. Für eine schwere Körperverletzung des Ehepartners drohen zwei bis vier Jahre Haft, berichtet US Weekly. Bei einer Verurteilung wegen beider schwerer Körperverletzung des Ehepartners könnte Phypers die doppelte Haftstrafe erhalten. Die Anklageerhebung gegen Phypers sei für den 19. Dezember geplant.
