Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Im September hätten sie ihren siebten Hochzeitstag gefeiert: Im Juli berichten mehrere US-Medien, dass die Schauspieler Denise Richards und Aaron Phypers kein Paar mehr sind. Phypers habe die Scheidung eingereicht, schrieb etwa das Promiportal Page Six unter Berufung auf vorliegende Gerichtsdokumente. Denise Richards inmitten zweiter Scheidung Als Grund seien in den Dokumenten "unüberbrückbaren Differenzen" angeführt worden. Laut TMZ habe Richards gegen Phypers Vorwürfe der häuslichen Gewalt erhoben und eine einstweilige Verfügung angefordert. Aus Phypers' Umfeld wurden indes Stimmen laut, welche die Vorwürfe anzweifelten.

Anfang August wurde dann berichtet, die Polizei habe einschreiten müssen, weil Richards unaufgefordert bei Phypers' Haus erschienen war und dessen Familie bedroht habe. Jetzt hat sich die Schauspielerin, die von 2002 bis 2006 mit Charlie Sheen verheiratet war, erstmals offiziell zur Scheidung von Phypers geäußert. Denise Richards: "I ch tue einfach so, als wäre alles gut" "Ich hätte nie gedacht, dass ich mich noch einmal scheiden lassen würde. Deshalb sage ich immer: 'Sag niemals nie'", gab die 52-Jährige in einem Video, das am 21. August auf Instagram veröffentlicht wurde, an. "Ich wollte nur mal nachfragen, wie euer Sommer so war", begann sie. "Meiner war wunderbar. Eigentlich war er scheiße, aber ich tue einfach so, als wäre alles gut. Ich habe tatsächlich auf Instagram gepostet, als wäre in meinem Leben nichts los, und das kann ich jetzt nicht mehr, weil da offensichtlich etwas los ist." Im weiteren Verlauf ließ die dreifache Mutter tiefer blicken.