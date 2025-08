Polizeieinsatz: Denise Richards bedroht Familie von Ex-Mann

Zwischen Denise Richards und ihrem Noch-Ehemann Aaron Phypers bahnt sich eine bitterböse Scheidungsschlacht an. Vor wenigen Wochen wurde die Trennung bekannt. Als Grund seien in den Dokumenten "unüberbrückbaren Differenzen" für den Scheidungsantrag angeführt worden. Phypers fordere demnach Ehegattenunterhalt.

Richards soll Phypers Familie bedroht haben

Richards erhebt gegen ihren Ehemann Phypers zudem Vorwürfe der häuslichen Gewalt und soll gegen diesen Berichten zufolge eine einstweilige Verfügung erhoben haben.

Nun wird von einem Polizeieinsatz berichtet. Demnach habe Phypers am Wochenende die Polizei angerufen, nachdem seine Ex-Partnerin angeblich unangemeldet bei ihm zu Hause aufgetaucht war, obwohl gegen Phypers eine einstweilige Verfügung vorliegt. Die Ex-Frau von Charlie Sheen sei am Sonntagnachmittag bei dem Haus ihres Ex-Partners in Calabasas, Kalifornien, eingetroffen, wo er mit seinen Eltern und seinem Bruder lebt, um ihren Hund abzuholen, berichtete TMZ am Montag.