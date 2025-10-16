Britney Spears wirft Ex Gaslighting vor: Sohn in 5 Jahren nur 45 Minuten gesehen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Es scheint sich nach jahrelangen Streitigkeiten um Unterhaltszahlungen eine weitere öffentliche Schlammschlacht zwischen Britney Spears und ihrem Ex-Mann Kevin Federline anzubahnen. Der ehemalige Backgroundtänzer bringt am 21. Oktober seine Memoiren "You Thought You Knew" heraus. Darin thematisiert er eigenen Angaben zufolge auch die familiären Spannungen zwischen ihm und Spears. Kevin Federline besorgt um Ex-Frau Britney Spears Im Interview mit Entertainment Tonight behauptete Federline diese Woche zudem, dass Spears' "unberechenbares Verhalten" viel alarmierender sei, als es auf den ersten Blick scheint. "Es ist zehnmal schlimmer als alles, was ich in meinem Buch geschrieben habe", behauptete Federline. "Ich mache mir wirklich Sorgen", sagte der Ex-Tänzer, der mit der Musikerin zwei gemeinsame Söhne teilt. "Als Vater habe ich schreckliche Angst, dass ich eines Tages aufwache und meine Söhne mit dem Unvorstellbaren konfrontiert werden", fügte er in Bezug auf Sean Preston (20) und Jayden James (19) hinzu.

Er sehe sich gezwungen, Alarm zu schlagen und wünsche sich, dass seine Ex-Frau Hilfe bekommt. Der 47-Jährige erklärte, über die Jahre "seiner Familie zuliebe" geschwiegen zu haben. Er habe sogar versucht, seinen Söhnen zu helfen, eine Beziehung zu ihrer Mutter aufzubauen. "Ich bete jeden Tag zu Gott, dass sie die Hilfe bekommt, die sie braucht, oder sich versöhnt und erkennt, dass sie zwei Söhne vor sich hat, die sich nach einem Leben mit ihr sehnen", sagte Federline. Er würde sich wünschen, dass "Britney noch lange für [ihre] Kinder da ist." Die New York Times zitierte vorab aus dem Buch: "Es ist unmöglich, noch länger so zu tun, als wäre alles in Ordnung." Die Situation um Spears mache den Eindruck, als würde sie auf etwas "Unwiderrufliches" zurasen. Es sei seine größte Angst, dass die beiden gemeinsamen Söhne am Ende "die Scherben auflesen" müssen, so Federline.

Brintey Spears wirft Kevin Federline " Gaslighting " vor Britney Spears' Retourkutsche ließ nicht lange auf sich warten. Ein Sprecher von Spears wies Federlines Vorwürfe zurück und erklärte gegenüber Page Six: "Nachdem die Nachricht von Kevins Buch bekannt geworden ist, profitieren er und andere erneut von ihr, und das, nachdem der Unterhalt für Kevin bereits beendet ist." Nun gab Britney Spears auch ein offizielles Statement auf Instagram heraus, in dem sie sich gegen die Behauptungen des Vaters ihrer beiden Kinder zur Wehr setzte. "Das ständige Gaslighting von meinem Ex-Mann ist extrem schmerzhaft und ermüdend", begann sie. Sie hätte immer darauf bestanden und darum gekämpft, ein gemeinsames Leben mit ihren Söhnen zu haben, fuhr die Musikerin fort. Beziehungen mit Teenagern seien jedoch komplex. Sie hätte um sie gekämpft, doch ihr Vater würde sie nicht respektvoll behandeln. Aufgrund der zerrütteten Beziehung zu ihren Söhnen fühle sie sich "demoralisiert". Die Sängerin fügte hinzu, dass sie einen ihrer Söhne in den letzten fünf Jahren nur "45 Minuten" gesehen habe. Gaslighting ist eine Form der psychischen Manipulation, bei der eine Person die Wahrnehmung, Gedanken und Gefühle einer anderen Person gezielt untergräbt, bis diese an ihrem eigenen Verstand zweifelt.

2004 hatten Spears und Federline geheiratet. Nach zwei Jahren Ehe und zwei Kindern zerbrach die Beziehung. Um die Söhne Sean Preston und Jayden James entbrannte zeitweise ein bitterer Sorgerechtsstreit. 2008 hatte ihr Vater Jamie Spears die Vormundschaft über die Musikerin übernommen, nachdem sie wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. 2021 war Spears dann nach jahrelangem Kampf vor Gericht aus dieser Vormundschaft wieder entlassen worden. Im Interview der New York Times räumte Federline ein, seit Jahren mit Spears nicht mehr persönlich gesprochen zu haben. Die gemeinsamen Söhne, die hauptsächlich bei ihm aufwuchsen, würden aber mit der Mutter in Kontakt stehen. In den vergangenen Jahren wurde aber das Gegenteil berichtet.