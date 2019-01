Manipulationstricks und wie man sich davor schützt

Wo sehen Sie die Gefahren der Manipulation?Wir haben eine ungeheure Neigung, uns die Welt schön zu reden. Wir wollen nicht wissen, was richtig oder falsch ist, sondern wollen Recht behalten und suchen nach bestätigenden Informationen. Das war immer schon so. Was ist heute anders? Häme und Gerüchte hat es immer gegeben. Dann wurde im Wirtshaus darüber debattiert. Aber beim digitalen Facebook-Wirt befinden sich Hunderttausende am Stammtisch. Nirgendwo sonst gehen Handlungen so leicht von der Hand, wie an der Tastatur. Zudem liefern die Algorithmen von Google und Co. uns frei Haus, was wir hören wollen. All das manipuliert unsere Einstellungen. Es gibt nichts Vergleichbares in der Geschichte der Menschheit.

In Zeiten von Fake News verkommen Diskussionen immer mehr zu politischen Manipulationen. Wie kann sich der Einzelne wehren? Welche Aufgabe haben die Medien? Medien tragen selbst dazu bei, ein verzerrtes Bild von der Welt zu zeichnen. Warum? Untersuchungen zeigen, dass wir auf Negatives dreimal stärker als auf Positives reagieren. Only bad news are good news! (Nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, Anm.) Unterhalb des Weltuntergangs schalten wir den medialen Apparat gar nicht ein. Daher zeichnen Medien vielfach ein falsches, zu pessimistisches Bild von der Welt. Diese ist viel besser in puncto Krieg, Terror, Katastrophen etc. als wir glauben. Natürlich gibt es seriöse Medien, aber ich befürchte, dass sie durch die sozialen Medien immer mehr an Relevanz verlieren.

Wann ist es legitim, andere zu manipulieren?

Nehmen wir das Beispiel der Impfgegner. Das sind Trittbrettfahrer, die die Gesundheit aller gefährden. Studien zeigen, dass ihren Ängsten nicht damit beizukommen ist, ihnen zu sagen, es gebe keine wissenschaftlichen Belege für Gefahren. Was hilft? Krasse, bildlich gezeigte Einzelbeispiele z. B. von Kindern, die an einer Infektion gestorben sind. Auch Schockbilder auf Zigarettenpackungen sind manipulativ – sie sind trotzdem legitim.

Vergräme ich andere, wenn ich sie häufig manipuliere? Wir alle reagieren gegenüber Beeinflussung höchst allergisch. Der Trick der Manipulation liegt genau darin, dass Menschen die Beeinflussung nicht merken. Wem fallen schon die Echokammern im Internet wirklich auf. Merken es die Menschen, dann ist die Beziehung nachhaltig gestört.

Paul Watzlawick sagte: „Man kann nicht nicht kommunizieren.“ Kann man „nicht nicht manipulieren?“ Watzlawick spricht verbales und non-verbales Verhalten an. Natürlich kann man sich nicht Nicht-Verhalten. Manipulation hat aber drei Merkmale: Sie nützt primär dem Beeinflusser. Sie wird nicht durchschaut. Und: Der Beeinflusste glaubt, sich frei entschieden zu haben. Obwohl wir alle – Partner, Eltern, Lehrer, Verkäufer etc. – andere manipulativ beeinflussen, ist das nur ein Teilaspekt unseres Verhaltens.