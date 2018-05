Britney Spears: Böser Unterhaltsstreit mit Ex Federline

Schlechte Nachrichten für Britney Spears: Zwischen der ehemaligen Pop-Prinzessin und ihrem Ex-Mann Kevin Federline bahnt sich erneut ein böser Unterhaltsstreit an.

Kevin Federline fordert dreifache Unterhaltszahlung

Während es für die Sängerin nach längerer Karriere-Flaute seit einigen Jahren wieder bergauf geht, ist ihr Ex offenbar in finanzielle Nöte geraten, da sein "Name einfach weniger Bedeutung habe und weniger begehrt sei" als noch zum Zeitpunkt der bisherigen Einigung der Fall war - weswegen er nun das dreifache an Unterhaltszahlungen verlangt, die er bisher von der 36-Jährigen erhielt.

Britneys Team sei auf die Forderung bisher aber noch nicht eingegangen, wie Federlines Anwalt gegenüber Us Weekly berichtet: "Wir haben ihnen genügend Zeit und ausreichend Möglichkeiten gegeben, um Kevins Unterhaltszahlungen zu erhöhen, und sie sind mit Bedingungen zurückgekehrt, die nicht akzeptabel sind. Ihre Position ist, dass sie Britneys finanzielle Informationen – inklusive Steuerzahlungen – nicht preisgeben müssen, was nach dem kalifornischen Familiengesetz jedoch verlangt wird."

Der Anwalt ist davon überzeugt, dass sein Mandant im Recht ist: "Es handelt sich hier nicht um das kalifornische Gesetz für Promis, sie muss nachgeben."