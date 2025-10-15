"Muss Alarm schlagen": Ex Federline packt über Spears' verstörende Verfassung aus
Kevin Federline gibt Brintey-Spears-Fans Grund zur Sorge. Der Ex-Mann der Sängerin behauptet, dass Spears' "unberechenbares Verhalten" viel schlimmer sei, als es auf den ersten Blick scheint.
Kevin Federline über Britney Spears: "Ich mache mir wirklich Sorgen"
Offenbar ist es Federline ein Anliegen, die Öffentlichkeit über den vermeintlichen Zustand seiner Ex-Frau zu informieren.
"Ich mache mir wirklich Sorgen", sagte der ehemalige Background-Tänzer, der mit der Musikerin zwei gemeinsame Söhne teilt, in einem neuen Interview mit Entertainment Tonight.
"Als Vater habe ich schreckliche Angst, dass ich eines Tages aufwache und meine Söhne mit dem Unvorstellbaren konfrontiert werden", fügte er in Bezug auf Sean Preston (20) und Jayden James (19) hinzu.
Mit Messer im Kinderzimmer
Kevin Federline schilderte unter anderem einen Vorfall, bei dem Britney Spears eines Nachts angeblich "mit einem Messer in der Hand im Kinderzimmer" ihrer damals schlafenden Söhne gestanden haben soll.
"Ich muss einfach Alarm schlagen und sagen, dass ich mir wirklich wünsche, dass ihre Mutter Hilfe bekommt", führte Federline weiter aus.
In dem Interview machte er zudem deutlich, seine Bedenken bezüglich der Sängerin in in seinen Memoiren "You Thought You Knew", die am 21. Oktober erscheinen, zum Ausdruck zu bringen.
"Ich werde nicht ins Detail gehen, weil ich nicht nur ihr Privatleben enthüllen werde. Aber es ist zehnmal schlimmer als alles, was ich in meinem Buch geschrieben habe", behauptete Federline.
Der 47-Jährige erklärte, über die Jahre "seiner Familie zuliebe" geschwiegen zu haben. Er habe sogar versucht, seinen Söhnen zu helfen, eine Beziehung zu ihrer Mutter aufzubauen.
"Ich bete jeden Tag zu Gott, dass sie die Hilfe bekommt, die sie braucht, oder sich versöhnt und erkennt, dass sie zwei Söhne vor sich hat, die sich nach einem Leben mit ihr sehnen", sagte Federline. Er würde sich wünschen, dass "Britney noch lange für [ihre] Kinder da ist."
"Mir wurde klar, dass meine Söhne die Frau, die ich geheiratet habe, nicht kennen", so der ehemalige Tänzer.
Britney Spears und Kevin Federline waren von 2004 bis 2007 mit Spears verheiratet.
Ein Sprecher von Spears wies Federlines Vorwürfe zurück und erklärte gegenüber Page Six: "Nachdem die Nachricht von Kevins Buch bekannt geworden ist, profitieren er und andere erneut von ihr, und das, nachdem der Unterhalt für Kevin bereits beendet ist."
