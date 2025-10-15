"Muss Alarm schlagen": Ex Federline packt über Spears' verstörende Verfassung aus

Kevin Federline gibt Brintey-Spears-Fans Grund zur Sorge. Der Ex-Mann der Sängerin behauptet, dass Spears' "unberechenbares Verhalten" viel schlimmer sei, als es auf den ersten Blick scheint. Kevin Federline über Britney Spears: "Ich mache mir wirklich Sorgen" Offenbar ist es Federline ein Anliegen, die Öffentlichkeit über den vermeintlichen Zustand seiner Ex-Frau zu informieren. "Ich mache mir wirklich Sorgen", sagte der ehemalige Background-Tänzer, der mit der Musikerin zwei gemeinsame Söhne teilt, in einem neuen Interview mit Entertainment Tonight. "Als Vater habe ich schreckliche Angst, dass ich eines Tages aufwache und meine Söhne mit dem Unvorstellbaren konfrontiert werden", fügte er in Bezug auf Sean Preston (20) und Jayden James (19) hinzu.

Mit Messer im Kinderzimmer Kevin Federline schilderte unter anderem einen Vorfall, bei dem Britney Spears eines Nachts angeblich "mit einem Messer in der Hand im Kinderzimmer" ihrer damals schlafenden Söhne gestanden haben soll. "Ich muss einfach Alarm schlagen und sagen, dass ich mir wirklich wünsche, dass ihre Mutter Hilfe bekommt", führte Federline weiter aus.