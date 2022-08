Ex Federline teilt brisante Videos, in dem Britney Spears ihre Söhne beschimpft

Brintey Spears' jugendliche Söhne sollen ihre Mutter schon seit Monaten nicht mehr gesehen haben - das behauptete kürzlich der Ex-Mann der Sängerin, Kevin Federline. Als Vater der beiden gemeinsamen Kinder Jayden James (15) und Sean Preston (16) ging der Tänzer mit der Musikerin in einem Interview hart ins Gericht. Die Teenager würden darunter leiden, dass sich ihre Mutter sehr freizügig im Internet inszeniert und wiederholt Nacktfotos von sich auf Instagram veröffentlicht hat, lautete einer der Vorwürfe. Mittlerweile hätten Jayden und Sean den Kontakt zu Spears abgebrochen. "Es ist ein paar Monate her, seit sie sie gesehen haben. Sie trafen die Entscheidung, nicht zur Hochzeit zu gehen", erzählte Federline.

Spears und Federline: Schlammschlacht um Söhne eskaliert

Spears verteidigte sich daraufhin in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story. "Es macht mich traurig zu hören, dass mein Ex-Mann beschlossen hat, die Beziehung zwischen mir und den Kindern zu diskutieren", teilte die Sängerin mit. Teenager zu erziehen sei für niemanden einfach, sie habe ihren Kindern alles gegeben, verteidigte sich die Musikerin.

"Das Teenager-Alter ist merkwürdig", schrieb Spears außerdem. "Ich weiß nicht, was in ihren Köpfen vor sich geht." Federlines Behauptungen bezeichnete sie als verletzend. Auch ihr Ehemann Sam Asghari mischte sich sin den Streit via Instagram ein. Er spielte in einem Post darauf an, dass Federline seit Jahren vom Unterhalt seiner Ex lebe. Spears legte in einem Instagram-Posting nach und attackierte ihre Söhne direkt. Ihre Kinder würden sich, wenn sie zu Besuch bei ihr seien, "hasserfüllt" verhalten. "Ich weiß, dass es schwer ist, mit Teenagern umzugehen, aber ...", schrieb sie. "Es gibt Unhöflichkeit und dann gibt es Hass." Demnach würden Jayden und Sean direkt nach der Ankunft in ihre Zimmer gehen und die Tür verschließen.

Federline diskreditiert Spears mit vermeintlichen Streit-Videos

Der öffentliche Meinungsaustausch war damit aber nicht zu Ende. Nun stellte Spears' Ex-Mann die Sängerin einmal mehr öffentlich bloß. Federline, der von 2004 bis 2007 mit Spears verheiratet war, postete eine Reihe alter Videos, die die Musikerin im Streit mit ihren Söhnen zu zeigen scheinen. Auf Instagram veröffentlichte er drei Clips, in den Spears scheinbar ihre Söhne Sean und Jayden beschimpft.

"Ich kann mich nicht zurücklehnen und zulassen, dass meine Söhne nach dem, was sie durchgemacht haben, auf diese Weise beschuldigt werden", schrieb Federline zu den brisanten Videos, die unter anderem Page Six geteilt hat. "So sehr es uns weh tut, haben wir uns als Familie entschieden, diese Videos zu veröffentlichen." Seine und Spears' Söhne wären zum Zeitpunkt der Aufnahme der Videos 11 und 12 Jahre alt gewesen. "Das ist noch nicht einmal das Schlimmste", fuhr Federline fort. "Die Lügen müssen aufhören. Ich hoffe, unsere Kinder werden besser als das."