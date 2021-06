Britney Spears vor Gericht: "Ich will mein Leben zurück"

"Oops", sie hat es – auf diese Weise – zum ersten Mal getan: Popstar Britney Spears ("Baby One More Time", "Oops!... I Did It Again" , "Toxic") hat in einem Gerichtssaal in Los Angeles per Telefon zugeschaltet in einer 23 Minuten langen, sehr bewegenden Rede rigoros um die Beendigung der vor 13 Jahren eingesetzten Vormundschaft durch ihren Vater Jamie Spears gebeten, der weite Teile ihres Lebens und ihres Vermögens von rund 60 Millionen Dollar regelt.

Die "conservatorship" war 2008 angeordnet worden, weil Spears damals einen Zusammenbruch hatte und an massiven psychischen Problemen litt. Vor Kurzem war bekannt geworden, dass die 39-Jährige hinter den Kulissen bereits mehrfach den Wunsch geäußert hatte, ihr Leben wieder komplett in die eigenen Hände zu nehmen; schließlich trete sie ja als Künstlerin auf.

So persönlich und zutiefst verletzt wie am Mittwoch hatte sich die Sängerin dazu aber in der Öffentlichkeit bisher nie eingelassen. Sie räumte ein, in Mitteilungen in sozialen Medien zuletzt fälschlicherweise gesagt zu habe, es gehe ihr gut. "Das war eine Lüge."

Spears nahm sich vor Richterin Brenda Penny im Stanley Mosk-Gerichtsgebäude kein Blatt vor den Mund. Sie bezeichnete die Vormundschaft als "missbräuchlich": "Ich will sie beenden, ohne beurteilt zu werden. Ich will ein Leben haben." Spears Stimme überschlug sich mehrfach, als sie ihr Statement vom Blatt ablas. "Ich bin traumatisiert. Ich bin nicht glücklich, ich kann nicht schlafen. Ich weine jeden Tag. Ich bin so wütend, es ist wahnsinnig."