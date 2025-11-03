David Harbour gibt nach schmutziger Trennung von Lily Allen "Fehler" zu

Am 24. Oktober erschien völlig unangekündigt Lily Allens neues Album "West End Girl", auf dem die Britin völlig schonungslos mit ihrer zerbrochenen Ehe mit "Stranger Things"-Star David Harbour abzurechnen scheint. Es handelt sich um Allens erstes Studioalbum seit sieben Jahren. In nur zehn Tagen wurden die 14 Songs, in denen die Musikerin äußerst intime Details über ihre Beziehung preisgibt, aufgenommen. Unter anderem erzählt Allen, wie ihre Ehe geöffnet wurde. Sie besingt auch die Affäre ihres Ehemannes.

David Harbour: "Wenn ich etwas ändern könnte, würde ich alles ändern"

Ende des vergangenen Jahres wurde die Trennung des Ex-Paares, das 2020 in Las Vegas geheiratet und später ein Designer-Apartment in New York bezog hatte, nach längeren Spekulationen offiziell.

Der "Stranger Things"-Star soll auf Dating-Apps aktiv gewesen sein und jahrelang eine Affäre mit einer jungen Visagistin gehabt haben. Wie sehr ihr all das zusetzte, legte Lily Allen auch in ihrem Podcast offen.

Nun hat sich auch Harbour nach der Veröffentlichung des neuen Albums seiner Ex-Partnerin erstmals zu Wort gemeldet.