Hometour: Sängerin Lily Allen hat Teppichboden im Badezimmer

"In meinen Wohnungen in New York City hatte ich einfach (funktionale) Badezimmer. Es gab eine Toilette, eine Dusche, ein Waschbecken und eine Zahnbürste", so Harbour. "Jetzt habe ich ein Zimmer, in dem du ein Bad nehmen oder dich auch hinsetzen (und entspannen) kannst." Tatsächlich könnte man den Raum mit Kamin und Lounge Chairs auch für ein Wohnzimmer mit Wanne halten. Exklusiv sind auch die Details: "Ich wollte unbedingt Schwanen-Wasserhähne", so Harbour.