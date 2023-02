König Charles: Große Frage betreffend Enkelkinder schwebt in der Luft

Das Magazin Vanity Fair berichtet nun unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle, dass Harrys Enthüllungen Charles' Entscheidung bezüglich der königlichen Bezeichnungen für Archie und Lilibet beeinflusst habe. "Die Frage der Titel schwebt noch in der Luft", heißt es da. "Das Gefühl ist, dass die Titel verdient werden müssen. Die Royals müssen wissen, dass sie darauf vertrauen können, dass Harry und Meghan den Ruf der Familie nicht weiter schädigen."

Kommen Harry und Meghan zu Charles' Krönung?

Spekulationen darüber, ob das Paar bei der Zeremonie in der Westminster Abbey am 6. Mai - just Archies viertem Geburtstag - anwesend sein würde, gibt es seit Charles' Thronbesteigung im vergangenen Jahr. Berichten zufolge ist es Charles ein Anliegen, dass Harry und Meghan kommen. Er soll ihnen gar gewisse Anreize bieten, von den USA aus nach Großbritannien anzureisen. Der König soll gar den Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, ins Boot geholt haben, um an einer "Friedensvereinbarung" zu arbeiten. Möglicherweise macht er seine Entscheidung von einer entsprechenden Aussöhnung abhängig.

Die Zeichen stehen tatsächlich gut, Harry wolle mit seinem Vater und seinem Bruder, ein "vernünftiges" Gespräch führen, sagte er dem britischen Telegraph im Jänner in einem Exklusiv-Interview.

Er forderte aber auch, dass diese "Verantwortung übernehmen" und sich bei Meghan entschuldigten, die er als Opfer einer vom Palast und Familienmitgliedern mitgetragenen Medienkampagne sieht. Der Palast und die Königsfamilie hatten zu den Vorwürfen Harrys eisern geschwiegen.