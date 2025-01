Affären-Gerüchte um David Harbour: Lily Allen am Rande des Zusammenbruchs

Diese Woche zeigte sich Lily Allen , die nach einer drastischen Gewichtsabnahme kürzlich über ihre Schwierigkeiten mit der Nahrungsaufnahme gesprochen hatte , ohne Ehering - was die Spekulationen zusätzlich anheizte.

Lily Allen über "Schmerzen", die sie durchmacht

In einer neuen Folge ihres Podcasts "Miss Me?" scheint die 39-Jährige das Liebes-Aus indirekt zu bestätigen. Allen sprach über ihre persönlichen Probleme und gab zu, sich "in einer Abwärtsspirale" zu befinden.

"Es fällt mir schwer, mich für irgendetwas zu interessieren, mir geht es wirklich nicht gut", gestand sie. "Ich weiß, ich rede schon seit Monaten darüber, aber ich drehe immer weiter ab. Es ist außer Kontrolle geraten, ich habe es versucht."

"Ich kam zum Miss Me?-Weihnachtsessen und hatte eine Panikattacke und musste nach Hause", führte die gebürtige Londonerin aus. "Und dann war ich neulich mit meinen Freunden im Theater und musste in der Halbzeit gehen. Ich kann mich auf nichts anderes konzentrieren als auf die Schmerzen, die ich durchmache. Es ist wirklich hart."