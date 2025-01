Fremdgeh-Drama: Trennungsgerüchte um Lily Allen und David Harbour

Die beiden schienen ihr Happy End gefunden zu haben: Zuletzt wurden aber böse Gerüchte um die Ehe von Lily Allen und David Harbour laut.

Am 9. September 2020 heiratete die Britin, die mit ihrem Ex-Mann Sam Cooper zwei Kinder teilt, den US-amerikanischen Schauspieler in Las Vegas. Der "King" persönlich habe die Trauung vollzogen, scherzte Harbour damals auf Instagram zu Fotos von der Zeremonie, die von einem Elvis-Imitator in einer Hochzeitskapelle ausgerichtet wurde. Die Trauung habe "vor einem aschenen Himmel wegen eines brennenden Staates in der Nähe und mitten in einer globalen Pandemie" stattgefunden. Damit spielte der "Stranger Things"-Star auf die gewaltigen Brände im Nachbarstaat Kalifornien an sowie auf das damals grassierende Coronavirus.

"Schwere Zeit" für Lily Allen Nachdem Lily Allen vor wenigen Wochen über ihre Gewichtsabnahme gesprochen hatte wurden allerdings Krisengerüchte um ihre Ehe laut. "Ich gehe durch eine schwere Zeit in den letzten Monaten und das Essen ist zu einem Problem geworden", sagte sie in ihrem Podcast "Miss Me?". Sie sei nicht bullimisch und leide auch nicht an Magersucht. Vielmehr sei es so, dass sie auf das Essen schlichtweg vergesse. "Ich denke einfach nicht daran, weil ich so in meinem Kopf bin. Mein Körper hinkt sozusagen ein paar Schritte hinterher."

Gerüchte um Affäre und Scheidung Gerüchte über Beziehungsprobleme kursierten bereits seit Monaten, und Quellen zufolge gab Lily Allen einen Monat vor Weihnachten gegenüber ihrem engsten Kreis bekannt, dass sie Schluss gemacht habe. Die Daily Mail behauptete in Erfahrung gebracht zu haben, dass Allen von ihrem Mann betrogen wurde. Berichten zufolge sei sie "in großer Qual" gewesen, als sie herausfand, dass der Schauspieler ein geheimes Profil auf der Promi-Dating-App Raya gehabt haben soll. Angeblich soll sich Allen daraufhin ebenfalls auf der Flirt-App angemeldet haben, um ihrem Mann nachzuspionieren. Eine Quelle behauptete über die akribischen Methoden der Sängerin: "Lily suchte nach Frauen, die auf Raya waren, und verglich sie mit Frauen, denen David auf Instagram folgt, um herauszufinden, mit wem er sich traf." Lily Allen: Seelenbeichte in Podcast Obwohl keiner von beiden die Situation öffentlich angesprochen hat, deutete die Sängerin in einer Folge ihres Podcasts bereits vor einiger Zeit auf Probleme in ihrer Beziehung an. Im Gespräch mit ihrer Co-Moderatorin und besten Freundin Miquita Oliver sagte sie im Sommer: "Ich frage mich, ob ich meinen Mann wegen seiner Fetisch-Vorlieben bloßstelle. Denn er fragt ziemlich oft nach Dingen und ich sage dann: 'Nein, Baby, das passiert nicht.'" Allen weiter: "Ich sage nicht: 'Du Stück Scheiße, wie kannst du es wagen, mich um so was zu bitten!' Ich sage nur: 'Hmm, Kopfschmerzen. Kleine Kopfschmerzen, ein bisschen Kopfschmerzen – vielleicht nicht heute Abend.'" Im November erzählte sie, dass sie sich bei Auseinandersetzungen mit ihrem Mann an Künstliche Intelligenz (KI) wende. Sie würde sich bei ihren Streitereien auf ChatGPT verlassen, um ihre Argumente klar zu formulieren. "Ich verwende ChatGPT eher für persönliche Dinge", erklärte Allen. "Wenn David und ich einen Streit hatten und ich ihm gegenüber etwas klar formulieren muss, sage ich: 'Schreib mir eine lange Textnachricht über einen Streit, der mit der Spülmaschine begann und in einem Streit über unsere Finanzen endete.'" Lily Allen ohne Ehering Am Dienstag hat Lily Allen zudem mit einem düsteren Instagram-Post auf persönliche Turbulenzen hingewiesen. "Ein bisschen Einkaufstherapie für den deprimierendsten Montag des Jahres", schrieb sie die 39-jährige Singer-Songwriterin zu Fotos, auf denen sie anscheinend in einer Umkleidekabine zu sehen ist. Ihren Ehering trägt Allen auf den Bildern nicht, wie der Mirror anmerkt. Fans bemerkten zudem, dass er in einem aktuellen Clip ihres Podcasts ebenfalls fehlte.

In ihrem Podcast sprach Lily Allen zudem über ihre Einsamkeitsgefühle. Sie merkte aber auch an, die Schlagzeilen um ihre vermeintlichen Probleme als belastend zu empfinden - weil sie das Gefühl habe, dass die Leute gar nicht daran interessiert sind, was sie zu sagen hat, sobald sie etwas über ihr Privatleben in der Presse gelesen haben. Sie sprach darüber, wie schwer es ihr fällt, sich in Krisenzeiten an Freunde und Familie zu wenden: "Ich habe einfach das Gefühl, wenn ich niedergeschlagen und einsam bin, falle ich anderen zur Last." Emotional wurde sie, als sie gestand: "Ich denke, da ist auch so etwas wie ein Trauma aus den Nullerjahren drin, als die Dinge schlecht liefen oder ich mich wegen Dingen schuldig oder beschämt fühlte, die ich den Leuten nicht erzählen wollte, weil ich nicht wollte, dass sie in der Zeitung landen. Ich habe das Gefühl, dass ich manchmal nicht ehrlich darüber sein kann, was in meinem Leben passiert."