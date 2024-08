David Harbour: Wie Ehefrau Lily Allen sein Millionenvermögen ausgibt

Der aus White Plains, New York, stammende Schauspieler, der dank seiner Rolle als "Jim Hopper" in der erfolgreichen Netflix-Serie "Stranger Things" ein Vermögen von rund sechs Millionen US-Dollar angehäuft haben soll, gab außerdem an, dass es ihm nichts ausmachte, dass seine Frau sein Haus in Brooklyn neu gestaltete.

Die Moderatorin schwärmte dann davon, wie beeindruckt sie von der aufwendigen Neugestaltung des Hauses des Paares in Brooklyn sei, an der Lily Allen mit dem Architekten Ben Bischoff zusammengearbeitet habe.

Oliver plauderte daraufhin aus, Allen hätte zu ihr gesagt, sie wisse, was sie mit dem Geld machen will, daher sei es eine "wunderschöne Partnerschaft".

"Es ist wirklich schön, wenn sie Ressourcen hat, weil sie schöne Dinge auswählt", kommentierte Harbour den Einrichtungsgeschmack seiner Frau. "Ich dachte: 'Okay, ich brauche nur eine Sauna und ein kaltes Bad und mir geht es gut.'"

Seine Frau hätte dann aber noch das eine oder andere Detail hinzugefügt. Darunter eine Ginori-Vase für 902 US-Dollar, ein Beistelltisch für 2.100 Dollar und eine goldene Palmblattlampe für 799 US-Dollar.

Die Küche des Paares verfügt inzwischen etwa über einen Kronleuchter von Designerin Daniela Wilde im Wert von 9.169 US-Dollar.

Allen brachte Harbour dazu, teuersten Verlobungsring zu kaufen

Außerdem verriet der "Stranger Things"-Star, dass Lily Allen ihn nur wenige Wochen, nachdem sie ein Paar geworden waren, dazu gebracht hatte, den teuersten Diamantring bei einem Top-Juwelier in New York zu kaufen.

"Es ist lustig, weil wir darüber gesprochen haben und dann zu Harry Winston's in New York gegangen sind, einem so großen Laden für Diamantringe", sagte der 49-Jährige.

Allen habe damals einen Ring anprobiert, von dem Harbour dachte: "Oh, er ist wirklich schön." Zwar ließen die beiden den Ring zunächst im Geschäft zurück. Harbour beschloss jedoch, zurückzukommen, das Schmuckstück zu kaufen, um Allen einen Antrag zu machen.

"Ich bin auf ein Knie gefallen, als sie den Ring hatte, und habe gesagt: 'Willst du mich heiraten?'", so Harbour. "Und sie sagte: 'Natürlich.' Aber es war sehr entspannt. Ich meine, in gewisser Weise wie bei unserer Hochzeit."

"Ich denke, es gibt einige Menschen, die das in ihrem Leben wollen, aber wir haben so viele dieser künstlichen Momente in unserem Leben, dass ich wollte, dass es sich fast wie eine Selbstverständlichkeit anfühlt", erinnerte sich Harbour.

Lily Allen hatte im Juni 2011 im dritten Monat schwanger Sam Cooper in der "St. James the Great"-Kirche in Cranham, Gloucestershire, geheiratet. Im November 2011 brachte sie eine Tochter zur Welt.

Hochzeit in Las Vegas

2013 wurde ihr zweites Kind, ebenfalls ein Mädchen, geboren. Die Ehe mit Sam Cooper wurde im Juni 2018 geschieden. Am 9. September 2020 heiratete die Britin den US-amerikanischen Schauspieler David Harbour in Las Vegas.

Der "King" persönlich habe die Trauung vollzogen, scherzte Harbour damals auf Instagram zu Fotos von der Zeremonie, die von einem Elvis-Imitator in einer Hochzeitskapelle ausgerichtet wurde. Die Zeremonie habe "vor einem aschenen Himmel wegen eines brennenden Staates in der Nähe und mitten in einer globalen Pandemie" stattgefunden. Damit spielte der Serienstar auf die gewaltigen Brände in Nachbarstaat Kalifornien an sowie auf das damals grassierende Coronavirus.