Robbie Williams unterzog sich Beauty-OP und zeigt das Ergebnis

Der britische Sänger Robbie Williams zeigt auf Instagram seine neuen Zähne. Der Sänger ließ sich beim Zahnarzt ein neues, provisorisches Gebiss machen, da seine alten Zähne "am Arsch" gewesen seien.

"Sie haben mir gut gedient, aber ich habe sie absolut missbraucht", erklärt der Musiker in einem Video auf Instagram, in dem er kurz nach dem Eingriff zu sehen ist.

Robbie Williams teilt in dem Clip mit, dass er aufgrund von Karies wegen seines langjährigen Drogenkonsums gezwungen war, seine Zähne zu ersetzen. In seinem Beitrag vom Freitag präsentiert der ehemalige "Take That"-Star seine provisorischen Zähne, während er auf einen dauerhaften Zahnersatz noch wartet.

"Deshalb war ich gestern zur Beratung wegen meiner neuen Zähne. Ich dachte, das reicht erst mal. Stellt euch meine Überraschung vor, als ich mit einem vollständigen Satz brandneuer Zähne herauskam. Zumindest die vorübergehenden, bevor die einzelnen in etwa einem Monat platziert werden", so Williams.