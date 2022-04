Luxus-Anwesen: Robbie Williams hat endlich ein Haus gefunden

Vor kurzem verriet Pop-Superstars Robbie Williams, dass er und seine Familie keinen Ort zum Leben hätten. Nachdem der "Feel"-Star sein Anwesen in Los Angeles an Rapper Drake und auch sein Haus in Wiltshire, Großbritannien, verkauft hatte, suchten er und seine Ehefrau Ayda Field laut der britischen DailyMail längere Zeit nach einem neuen Zuhause. Nun scheint Familie Williams endlich fündig geworden zu sein und das neue Luxus-Anwesen kann sich absolut sehen lassen.

Robbie Williams: Neues Luxus-Anwesen in Los Angeles

"Wir haben im Moment keinen Wohnsitz, wir haben so ziemlich überall verkauft, wir leben nirgendwo und wir versuchen, eine Lösung zu finden", erklärte Robbie Williams vor wenigen Wochen noch gegenüber den australischen Radiomoderatoren Kyle Sandilands und Jackie 'O' Henderson. Zuletzt hatte es noch geheißen, der ehemalige "Take That"-Star wolle seinen Lebensmittelpunkt in die Schweiz verlegen. Doch Williams und seine Familie scheinen sich nun doch umentschieden zu haben und dürften weiterhin in Los Angeles bleiben.