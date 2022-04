Demi Moore datet wieder - und ihr Neuer ist kein Unbekannter

Zu den Dating-GerĂŒchten haben sich Demi Moore und Humm aber bisher nicht persönlich geĂ€ußert und haben diese weder dementiert noch bestĂ€tigt. Auch auf ihrem Instagram-Account, wo Demi Moore regelmĂ€ĂŸig Einblicke in ihr Leben gibt, gibt es keine Anzeichen auf eine Beziehung zu dem Star-Koch - obwohl bei der Fashion Week zu sehen war, dass die beiden einen sichtlich vertrauten Umgang pflegen.

Wer ist Daniel Humm?

Der in der Schweizer Gemeinde Strengelbach geborene Daniel Hiumm macht in den USA die große Karriere. Der 46-JĂ€hrige ist Chef de Cuisine und MiteigentĂŒmer des angesagten Drei-Sterne-Restaurants Eleven Madison Park in New York, welches als das höchstpositionierte Restaurant in den Vereinigten Staaten gilt und von der James Beard Foundation als bestes Restaurant in den USA ausgezeichnet wurde. 2017 kam es auf Platz 1 der Rangliste "The World’s 50 Best Restaurants."