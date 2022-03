Bruce Willis: Gerüchte um Gedächtnisverlust halten sich seit Jahren

Hollywood-Star Bruce Willis beendet nach Angaben seiner Familie aus gesundheitlichen Gründen seine Schauspielkarriere. "Als Familie wollten wir mitteilen, dass unser geliebter Bruce einige gesundheitliche Probleme erlebt hat, und dass bei ihm vor kurzem eine Aphasie diagnostiziert wurde, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt", hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch, die von mehreren Familienmitgliedern in sozialen Medien geteilt wurde.

Bruce Willis’ Kollegen ahnten, dass etwas nicht stimmt

Bei Aphasie handelt es sich um eine Sprachstörung, die durch die Schädigung bestimmter Hirnareale etwa durch einen Schlaganfall, ein Hirntrauma oder einen Gehirntumor ausgelöst wird. Für Fans kam die Bekanntgabe von Bruce Willis' Erkrankung überraschend. Bis vor kurzem hatte Willis noch an zahlreichen Filmprojekten mitgearbeitet, von denen einige noch in diesem Jahr erscheinen sollen. In Hollywood sollen Kollegen aber schon länger geahnt haben, dass der "Stirb langsam"-Star kognitive Probleme hat.