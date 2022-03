Filmstar Bruce Willis hört auf - schwere Erkrankung als Grund

Willis spielte in den vier Jahrzehnten seiner Karriere, die mit der Serie "Das Model und der Schnüffler" an Fahrt aufgenommen hat, unter anderem in der "Stirb langsam"-Serie, in "Das fünfte Element", "Pulp Fiction", "Der Tod steht ihr gut" und vielen weiteren Filmen. Diese nahmen insgesamt über 5 Milliarden Dollar ein.