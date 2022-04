Angelina Jolie: Kritik an Millionen-Deal mit russischem Oligarchen

Gerade erst besuchte Angelina Jolie ukrainische Kinder in der Vatikan-Klinik in Rom - nun könnte jedoch ein millionenschwerer Deal mit einem russischen Oligarchen am Image der Schauspielerin und UNHCR-Sondergesandten kratzen.

Jolie verkaufte ihren Château Miraval-Anteil an russischen Oligarchen

Konkret geht es um das französischen Landgut Château Miraval, welches Jolie 2008 zusammen mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt gekauft hat. Im Februar dieses Jahres wurde bekannt, dass Pitt Klage gegen die Mutter seiner Kinder eingereicht haben soll, weil diese hinter seinem Rücken ihren Anteil an dem Anwesen verkauft hat. Gerichtsunterlagen zufolge soll sich das Ex-Paar eigentlich darauf geeinigt haben, dass es für den Verkauf der Anteile die Einwilligung des jeweils anderen brauche. Vergangenen Juni soll Jolie dann das Scheidungsgericht darüber informiert haben, dass ein Interessent ihren Anteil an dem Weingut erwerben will. Pitt soll dem Verkauf nicht zugestimmt haben. Er würde sich zunächst eine Meinung über den potentiellen Käufer bilden wollen, hieß es. Im Juli 2021 soll Jolie ihren Anteil aber an einen russischen Oligarchen, respektive dessen Unternehmen namens Tenute del Mondo verkauft haben.