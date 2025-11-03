Selbstlos: Hollywood-Star spendet einer fremden Person Niere

Hollywood-Star Jesse Eisenberg ("The Social Network", "Die Unfassbaren") hat eine sowohl mutige als auch außergewöhnliche Entscheidung getroffen: Im Dezember wird er eine Niere spenden – und zwar an eine Person, die er nicht kennt. Diese Nachricht teilte der 42-Jährige vergangene Woche in der NBC-Sendung "Today Show" mit. "Ich werde in sechs Wochen tatsächlich meine Niere spenden", erklärte Eisenberg öffentlich. "Das werde ich wirklich machen."

"Altruistische Spende" Die Geste nennt Eisenberg eine "altruistische Spende", sprich: er spendet freiwillig und uneigennützig ein Organ an eine ihm fremde Person, die dieses Organ dringend benötigt. Auch Eisenberg als Spender bleibt dabei dem Patienten oder der Patientin gegenüber anonym. Wieso er sich dazu entschlossen hat? "Ich weiß nicht, warum. Ich bin vom Blutspende-Virus infiziert worden", antwortete Eisenberg in der "Today Show". Der Schauspieler betonte, dass dieser Schritt für ihn "risikofrei" und zugleich aber "dringend notwendig" sei. Mehr noch: "Ich freue mich schon sehr darauf", so Eisenberg.