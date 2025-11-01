Erfolg ist nicht alles: Die vielen Rückschläge der Emma Stone

Für ihre Darstellung im Musical-Film "La La Land" wurde Emma Stone 2017 mit einem Oscar sowie mit einem Golden Globe als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Auch sonst kann sich die aus Scottsdale, Arizona, stammende Schauspielerin über eine blühende Karriere in der Filmfabrik freuen. Doch Stone kennt auch die Schattenseiten des Lebens, denn Stone, die am 6. November 37 wird, hat schon viele Rückschläge erlebt. Als Kind plagten Emma Stone Panikattacken Bereits ihr Start ins Leben gestaltete sich nicht einfach: Als Kind litt Stone unter Panikattacken. 2018 erzählte sie Harold S. Koplewicz, dem Präsident des Child Mind Institute, dass bei ihr als Kind eine generalisierte Angststörung diagnostiziert wurde. Die erste Panikattacke erlitt sie im Alter von sieben Jahren. "Es war wirklich, wirklich schrecklich und überwältigend", sagte sie und erinnerte sich: "Ich war bei einer Freundin zuhause und war plötzlich völlig überzeugt, das Haus würde niederbrennen und es brannte nieder."

Stones Eltern erkannten, dass sie professionelle Hilfe brauchte, als sie begann, täglich die Schulkrankenschwester zu besuchen, weil sie nach Hause geschickt werden wollte. "Ich hatte tiefe Trennungsangst von meiner Mutter", erzählte Stone. Erste Trennung machte Emma Stone krank Als Teenager machte ihr dann die Trennung von ihrer ersten Liebe enorm zu schaffen. In einem Gespräch mit "Aloha"-Autor und -Regisseur Cameron Crowe für das Interview-Magazin im Jahr 2012 sagte Stone, dass sie mit 14 Jahren unerwartet verlassen wurde. "Ich kroch auf dem Boden. Ich erinnere mich, dass ich mich übergeben musste", schilderte die Schauspielerin das einschneidende Erlebnis. "So etwas habe ich noch nie gefühlt. Es war so tiefgreifend", erinnert sie sich. "Es ist, als hätte dich jemand getötet und du musst es durchleben und zusehen, wie es passiert. Es war schrecklich." Sie ist unsicher in Bezug auf ihr Aussehen Als Jugendliche litt Emma Stone außerdem unter starker Akne. Gegenüber Refinery29 erzählte sie, dass sie als Teenager Medikamente einnahm. Die Akne kam zurück, als sie "Easy A" drehte. Die Pickel wurden dann mittels Airbrush-Technik abgedeckt. "Mir wurde klar, wie schwächend und unangenehm es sein kann, zystische Akne zu haben", sagte sie. Auch wenn Emma Stone auf der Leinwand sehr selbstsicher scheint. Es machen ihr auch als Erwachsene immer noch Selbstzweifel zu schaffen. Als Stone 2018 von Jennifer Lawrence für Elle interviewt wurde, verriet sie, dass sie erst lernen musste, sich nicht von den Kommentaren der Leute über ihr Aussehen beeinflussen zu lassen. "Vor ein paar Jahren hatte ich das Gefühl, dass mein Aussehen unter die Lupe genommen wird", erinnerte sie sich. Bei den Bemerkungen ginge es oft um Dinge, bei denen sie sich ohnehin unsicher fühlte, was ihre Selbstzweifel noch verschlimmerte. Dies sei auch einer der Gründe dafür, warum sie es vermeidet, in den sozialen Medien zu sein.