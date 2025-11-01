Erfolg ist nicht alles: Die vielen Rückschläge der Emma Stone
Für ihre Darstellung im Musical-Film "La La Land" wurde Emma Stone 2017 mit einem Oscar sowie mit einem Golden Globe als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Auch sonst kann sich die aus Scottsdale, Arizona, stammende Schauspielerin über eine blühende Karriere in der Filmfabrik freuen. Doch Stone kennt auch die Schattenseiten des Lebens, denn Stone, die am 6. November 37 wird, hat schon viele Rückschläge erlebt.
Als Kind plagten Emma Stone Panikattacken
Bereits ihr Start ins Leben gestaltete sich nicht einfach: Als Kind litt Stone unter Panikattacken. 2018 erzählte sie Harold S. Koplewicz, dem Präsident des Child Mind Institute, dass bei ihr als Kind eine generalisierte Angststörung diagnostiziert wurde. Die erste Panikattacke erlitt sie im Alter von sieben Jahren. "Es war wirklich, wirklich schrecklich und überwältigend", sagte sie und erinnerte sich: "Ich war bei einer Freundin zuhause und war plötzlich völlig überzeugt, das Haus würde niederbrennen und es brannte nieder."
Stones Eltern erkannten, dass sie professionelle Hilfe brauchte, als sie begann, täglich die Schulkrankenschwester zu besuchen, weil sie nach Hause geschickt werden wollte. "Ich hatte tiefe Trennungsangst von meiner Mutter", erzählte Stone.
Erste Trennung machte Emma Stone krank
Als Teenager machte ihr dann die Trennung von ihrer ersten Liebe enorm zu schaffen. In einem Gespräch mit "Aloha"-Autor und -Regisseur Cameron Crowe für das Interview-Magazin im Jahr 2012 sagte Stone, dass sie mit 14 Jahren unerwartet verlassen wurde. "Ich kroch auf dem Boden. Ich erinnere mich, dass ich mich übergeben musste", schilderte die Schauspielerin das einschneidende Erlebnis. "So etwas habe ich noch nie gefühlt. Es war so tiefgreifend", erinnert sie sich. "Es ist, als hätte dich jemand getötet und du musst es durchleben und zusehen, wie es passiert. Es war schrecklich."
Sie ist unsicher in Bezug auf ihr Aussehen
Als Jugendliche litt Emma Stone außerdem unter starker Akne. Gegenüber Refinery29 erzählte sie, dass sie als Teenager Medikamente einnahm. Die Akne kam zurück, als sie "Easy A" drehte. Die Pickel wurden dann mittels Airbrush-Technik abgedeckt. "Mir wurde klar, wie schwächend und unangenehm es sein kann, zystische Akne zu haben", sagte sie.
Auch wenn Emma Stone auf der Leinwand sehr selbstsicher scheint. Es machen ihr auch als Erwachsene immer noch Selbstzweifel zu schaffen. Als Stone 2018 von Jennifer Lawrence für Elle interviewt wurde, verriet sie, dass sie erst lernen musste, sich nicht von den Kommentaren der Leute über ihr Aussehen beeinflussen zu lassen. "Vor ein paar Jahren hatte ich das Gefühl, dass mein Aussehen unter die Lupe genommen wird", erinnerte sie sich. Bei den Bemerkungen ginge es oft um Dinge, bei denen sie sich ohnehin unsicher fühlte, was ihre Selbstzweifel noch verschlimmerte. Dies sei auch einer der Gründe dafür, warum sie es vermeidet, in den sozialen Medien zu sein.
Was ihr vor allem zu schaffen mache, seien Kommentare darüber, dass sie sich ungesund ernähren würde. "Es fällt mir schwer, mein Gewicht zu halten – vor allem, wenn ich unter Stress stehe", verteidigte sie sich. Der Hass im Internet habe aber schließlich dazu geführt, dass sie sich selbst mittlerweile freundlich behandle.
Umgang mit Ablehnung war für Emma Stone nicht einfach
Vor allem zu Beginn ihrer Karriere fiel es der Schauspielerin schwer, mit Ablehnung bei Castings klarzukommen. Stone erklärte gegenüber BuzzFeed News, warum es schwierig war, bei Rollen übersehen zu werden: "Es fühlt sich niederschmetternd an, weil man denkt, alles sei deine Chance."
Eine ihrer frühesten Ablehnungen schmerzte wirklich, nicht nur, weil es sich um eine Rolle handelte, die sie wollte, sondern auch wegen der damit verbundenen Umstände. "'Heroes' war hart, weil ich hören konnte, wie sie durch die Wand zu Hayden Panettiere sagten: 'Du hast die Rolle bekommen. Du bist die Beste.' Und dann bin ich direkt hinter ihr reingegangen", erinnerte sie sich gegenüber Independent. Aufgrund dieser Erfahrung fragte sie sich danach, ob Hollywood ihr jemals die Chance geben würde, sich zu beweisen.
2004 hatte Stone übrigens bei der Talentshow "In Search of the New Partridge Family" ihre erste Rolle der Laurie Partridge gewonnen. Sie gab mit dieser Rolle ihr Fernsehdebüt in dem 2005 erschienenen Pilotfilm "The New Partridge Family", dem jedoch keine Serie folgte. Ihre Rolle in "Birdman oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit)" brachte Stone ihre erste Oscarnominierung als Beste Nebendarstellerin ein.
Über ihre Schauspielphilosophie sagte Stone gegenüber CBS News: "Man muss eine dünne Haut haben. Als kreativer Mensch muss man das haben." Da man aber durch Abweisungen bei Castings abstumpfe, habe es den Nachteil, dass Schauspieler weniger emotional seien, wenn sie vor der Kamera stehen.
Nach Krebsdiagnose ihrer Mutter war sie am Boden zerstört
Ein besonders einschneidendes Erlebnis ereignete sich 2008 im Leben der Oscar-Preisträgerin. Damals wurde bei ihrer Mutter Krista Stone, zu der Emma eine sehr innige Beziehung pflegt, eine aggressive Form von Brustkrebs diagnostiziert. "Es war erschreckend", erzählte die Schauspielerin später im Gespräch mit People. "Ich musste einfach wissen, dass niemand sterben würde und dass sich nichts ändern würde", erzählte sie über ihre Ängste dem WSJ Magazine. Schließlich konnte der Krebs ihrer Mutter erfolgreich behandelt werden. Als sie fünf Jahre lang krebsfrei war, ließen sich Mutter und Tochter identische Tattoos stechen.
Atembeschwerden während der Dreharbeiten zu zwei Filmen
Doch auch Emma Stone hatte in der Vergangenheit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Während sie Sexgeräusche für den Film "Easy A" simulierte, hat sie sich körperlich so sehr angestrengt, dass sie krank geworden sei. "Ich hatte einen kleinen Asthmaanfall, ohne vorher zu wissen, dass ich Asthma hatte", sagte sie 2010 gegenüber MTV News. Ihre Atemprobleme wurden dann so schlimm, dass sie eine Sauerstoffflasche brauchte, um sich zu erholen. "Es war demütigend, weil es der zweite Drehtag war", sagte sie. Schlimmer noch, Regisseur Will Gluck beschuldigte sie später, über ihre Asthmadiagnose gelogen zu haben.
Als sie "The Favourite" drehte, kehrten die Atemprobleme zurück. Bei einem Auftritt in der "Graham Norton Show" im Jahr 2018 erklärte Stone, dass das Tragen eines Korsetts die Ursache für ihre damaligen Probleme gewesen sei. Ihre Atemnot wurde so schlimm, dass sie anfing, Menthol zu schnupfen, um ihre Atemwege zu öffnen, aber die Wirkung war nur vorübergehend. Dass sie nicht richtig atmen konnte, war nicht die einzige negative Nebenwirkung ihrer unbequemen Garderobe. "Nach etwa einem Monat haben sich meine Organe verschoben", sagte sie. "Es war ekelhaft."
