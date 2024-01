Karriere-Tief nach vielen Rückschlägen: Der große Absturz der Mayim Bialik

Bekannt wurde Mayim Bialik in den 1990er-Jahren zunächst durch ihre Hauptrolle als Blossom Russo in der Fernsehserie "Blossom" und später als Dr. Amy Farrah Fowler in "The Big Bang Theory". Nach dem Ende der Erfolgsshow wurde es aber eher ruhig um die gebürtige Kalifornierin, die zuletzt unter anderem in der weniger erfolgreichen Serie "Call Me Cat" zu sehen war.

Die vielen Talente der Mayim Bialik

Tatsächlich hat Bialik aber weit mehr vorzuweisen als schauspielerisches Talent. Sie spielt Klavier, Trompete, Harfe und Bassgitarre und spricht fließend Spanisch. Zudem hat Bialik Neurowissenschaften studiert. Auch ein Buch hat die vegan lebende Schauspielerin geschrieben. 2012 erschien "Beyond the Sling", in dem es um bindungsorientierte Erziehung geht. Außerdem ist die 48-Jährige Coautorin eines Kochbuchs über vegane Küche. 2012 wurde sie als Sprecherin des US-amerikanischen Technologiekonzerns Texas Instruments vorgestellt. Im Rahmen der Zusammenarbeit will sie junge Menschen für Mathematik und Wissenschaft begeistern.