"Unendliche Geschichte"-Star Tami Stronach: So sieht die "Kindliche Kaiserin" heute aus

Es sei schwierig f├╝r sie gewesen, ihre Karriere und das Muttersein unter einen Hut zu bringen. "Wir leben in einer Gesellschaft, die von berufst├Ątigen Frauen oft verlangt, so zu tun, als w├Ąren sie keine Eltern. Ich finde das so schmerzhaft und so grausam. Ich wollte sagen: 'Ich bin eine Mutter, und ich bin eine Mutter, die arbeitet und ein Gehirn hat und es kann. Ich n├╝tze es, Mutter zu sein, um meine Arbeit besser zu machen'", sagte Stronach, die auch als Theater-Produzentin t├Ątig war, gegen├╝ber Vice.