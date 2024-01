Laut Christopher Andersen, dem Autor des Buchs "Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry, and Meghan", soll es zwischen William und Kate damals zu heftigen Auseinandersetzungen wegen Craig gekommen sein. Der Prinz habe sich geweigert, seine Freundschaft zu seiner Verflossenen zu beenden - wodurch es zu Spannungen in seiner Beziehung mit Catherine gekommen sein soll.

Schließlich sollen sich auch Williams Vater Charles und Prinz Harry in die Debatte eingemischt haben, nachdem Kate es nicht geschafft haben soll, zu ihrem Partner durchzudringen.

William beendete Dreiecks-Beziehung nach Rüge von Charles

Andersen schreibt, dass Harry "seinen eigensinnigen Bruder ermahnt hat, Kates verletzte Gefühle zu berücksichtigen". Dieser wollte aber nicht hören und soll weiterhin Wert darauf gelegt haben, Craig zu treffen.

Am Ende soll Prinz Charles in der Angelegenheit ein Machtwort gesprochen haben. Offenbar fand er es unfair, wenn William seiner Ex-Freundin weiterhin Hoffnungen machen würde. Er soll seinem Sohn mitgeteilt haben: "Das darfst du ihr nicht antun, William. Das ist Jecca gegenüber nicht fair."

Nach wie vor in Kontakt?

Medienberichten zufolge soll Williams Kontakt zu Jessica Craig aber nie ganz abgerissen sein. So soll der dreifache Vater auf der Hochzeit der Umweltschützerin zu Gast gewesen sein - ohne Catherine, wohlgemerkt. Auch bei der Vermählung von Craigs Bruder in Kenia war William 2008 anwesend. Erst kürzlich schwärmte William im Apple-Podcast "Time to Walk" von dem Eindruck, die vor allem Jessica Craigs Vater auf ihn gemacht hat. Dieser soll ihn erst zum Tierschützer gemacht haben, verriet der Prinz. Seine Zeit mit der Familie Craig in Kenia bezeichnete Kates Ehemann als "erstaunliche Erfahrung".