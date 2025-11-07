"Stranger Things"-Weltpremiere: Brown und Harbour nach schweren Vorwürfen vereint

Großes Staraufgebot in Hollywood: Der Cast der Netflix-Hitserie "Stranger Things" ist zur Weltpremiere der fünften Staffel von jubelnden Fans empfangen worden. Vor dem ikonischen Grauman"s Chinese Theatre war ein schwarzer Teppich für Promi-Gäste wie Millie Bobby Brown, Winona Ryder, Linda Hamilton, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Matthew Modine und David Harbour ausgelegt.

Brown und Harbour: Vereinte Front nach schweren Vorwürfen

Brown (21) und Harbour (50) umarmten sich bei der Ankunft und zeigten sich gemeinsam vor den Fans. Der Streamingdienst Netflix postete Videos von den Stars auf der Plattform X. In der Mystery-Serie spielt Harbour den bärbeißigen Sheriff Jim Hopper, der als Ziehvater der Protagonistin Eleven (Millie Bobby Brown) auftritt.

Der gemeinsame - scheinbar harmonische Auftritt - zwischen Brown und Harbour erfolgte, nachdem bekannt geworden war, dass er ehemalige Kinderstar rechtliche Schritte gegen seinen Co-Star eingeleitet hat. Grund dafür sind Vorwürfe des Mobbings und der Belästigung, die laut Medienberichten vor Beginn der Dreharbeiten zur finalen fünften Staffel erhoben wurden.

