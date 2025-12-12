Timothée Chalamet: Doppelleben als berühmter britischer Rapper?
Zusammenfassung
- Gerüchte um Timothée Chalamets Doppelleben als britischer Rapper EsDeeKid sorgen für Aufregung, nachdem er Spekulationen in einem Interview nicht klar dementierte.
- Fans stützen ihre Theorie auf Ähnlichkeiten bei Augen und Kleidung sowie Chalamets Vorliebe für Rap, während Gegenbeweise wie widersprüchliche Auftrittszeiten existieren.
- Die Diskussion könnte auch ein PR-Trick sein, da maskierte Auftritte im Rap üblich sind und Chalamet aktuell für seinen Film "Marty Supreme" wirbt.
Timothée Chalamet zählt zu den gefragtesten Schauspielern seiner Generation, für seine Rolle des titelgebenden Tischtennisspielers im Film "Marty Supreme" wird er aktuell als Kandidat für eine Oscar-Nominierung gehandelt (es wäre bereits die dritte für den 29-Jährigen).
Doch zurzeit sorgt der Partner von Kylie Kardashian mit ganz anderen Gerüchten für Furore. Denn eine beliebte Promi-Theorie besagt, dass es sich bei dem mysteriösen britischen Rapper EsDeeKid, der derzeit die Charts in seinem Heimatland aufmischt, um Chalamet handeln soll. Und daran könnte tatsächlich etwas dran sein, denn der Schauspieler brachte die Gerüchteküche in einem aktuellen Interview selbst zum Brodeln.
"Alles wird zu gegebener Zeit enthüllt"
Bei einem Interview mit dem Radiosender "Heart" in London am 11. Dezember wurde Chalamet direkt auf die Spekulationen, ob er EsDeeKid sei, angesprochen. Er reagierte zunächst zurückhaltend auf die Frage. Seine knappe Antwort zunächst: "Kein Kommentar."
Dann aber – nach einigem Zögern – ließ er sich doch mehr entlocken: "Alles wird zu gegebener Zeit enthüllt." Eine klare Absage klingt anders – was die Fans von Chalamet (und EsDeeKid) noch mehr als bisher in Aufregung versetzt. Auch die Radiomoderatoren reagierten überrascht auf Chalamets Äußerungen.
Einige Indizien ...
Die Diskussion um Chalamets vermeintliches Doppelleben nahm ihren Ursprung auf TikTok. Eine Nutzerin namens KJ Freeman präsentierte dort ihre Theorie mit einer Reihe von Indizien: Chalamet und EsDeeKid sollen nicht nur ähnliche grüne Augen haben, sondern auch identische Kleidungsstücke tragen, wie zum Beispiel einen Totenkopf-Schal von Alexander McQueen. Zudem sei bekannt, dass der Schauspieler ein großer Fan von Rapmusik ist.
Besonders auffällig ist, dass der Rapper alles tut, um seine Identität zu verbergen: EsDeeKid tritt ausschließlich mit einer Sturmhaube auf, die nur seine Augenpartie freigibt. Für einige Fans aber scheint die Ähnlichkeit zwischen den Augen des Rappers und denen von Chalamet frappierend. Sie sind sich sicher: der gefeierte Schauspieler und der erfolgreiche Rapper sind ein und dieselbe Person.
Die Gerüchte wurden weiter angeheizt, als Chalamet auf Instagram ein Augen-Emoji unter einen Beitrag zu der Theorie setzte.
... und einige Gegenbeweise
Doch trotz der hitzigen Diskussion und der auf den ersten Blick überzeugenden Indizien gibt es einige Beweise, die gegen die Theorie, dass Chalamet EsDeeKid ist, sprechen. So schreibt zum Beispiel die Zeitschrift Gala: "Am 9. Oktober spielte EsDeeKid ein Konzert in Mailand, während Chalamet zur selben Zeit bei einer Filmvorführung in New York auftauchte. Selbst mit Privatjet wäre es unmöglich gewesen, rechtzeitig den Atlantik zu überqueren."
Zudem ist es in der Rapper-Szene nicht unüblich, mit Maske aufzutreten, um der eigenen Künstler-Persona mehr (mysteriöses) Gewicht zu verleihen und für Aufmerksamkeit zu sorgen. Auch die deutschen Rapper Sido (Totenkopfmaske) und Cro (Pandamaske) griffen auf diesen PR-Trick zurück.
Nur perfekte Selbstvermarktung?
Vielleicht hat sich Timothée Chalamet bezüglich Selbstvermarktung auch einfach nur etwas von Rappern abgeschaut. Immerhin wirbt er gerade die Werbetrommel für "Marty Supreme" – und dass der Schauspieler seit geraumer Zeit vor überbordendem Selbstvertrauen strotzt, bewies unter anderem sein kürzliches Statement darüber, dass er hoffe, das Publikum würde sein geniales Schauspiel in "Marty Supreme" zu schätzen wissen.
"Das ist wahrscheinlich meine beste Performance", so Chalamet in einem Interview. "Und ich habe das Gefühl, dass ich seit sieben, acht Jahren wirklich, wirklich engagierte und erstklassige Leistungen abliefere. Es ist wichtig, das laut auszusprechen, denn ich möchte nicht, dass die Leute die Disziplin und die Arbeitsmoral, die ich in diese Dinge einbringe, als selbstverständlich ansehen. Ich möchte sie auch nicht als selbstverständlich ansehen. Das ist wirklich erstklassiges Zeug."
Kommentare