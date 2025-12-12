Timothée Chalamet: Doppelleben als berühmter britischer Rapper?

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Timothée Chalamet zählt zu den gefragtesten Schauspielern seiner Generation, für seine Rolle des titelgebenden Tischtennisspielers im Film "Marty Supreme" wird er aktuell als Kandidat für eine Oscar-Nominierung gehandelt (es wäre bereits die dritte für den 29-Jährigen). Doch zurzeit sorgt der Partner von Kylie Kardashian mit ganz anderen Gerüchten für Furore. Denn eine beliebte Promi-Theorie besagt, dass es sich bei dem mysteriösen britischen Rapper EsDeeKid, der derzeit die Charts in seinem Heimatland aufmischt, um Chalamet handeln soll. Und daran könnte tatsächlich etwas dran sein, denn der Schauspieler brachte die Gerüchteküche in einem aktuellen Interview selbst zum Brodeln.

"Alles wird zu gegebener Zeit enthüllt" Bei einem Interview mit dem Radiosender "Heart" in London am 11. Dezember wurde Chalamet direkt auf die Spekulationen, ob er EsDeeKid sei, angesprochen. Er reagierte zunächst zurückhaltend auf die Frage. Seine knappe Antwort zunächst: "Kein Kommentar." Dann aber – nach einigem Zögern – ließ er sich doch mehr entlocken: "Alles wird zu gegebener Zeit enthüllt." Eine klare Absage klingt anders – was die Fans von Chalamet (und EsDeeKid) noch mehr als bisher in Aufregung versetzt. Auch die Radiomoderatoren reagierten überrascht auf Chalamets Äußerungen.

Einige Indizien ... Die Diskussion um Chalamets vermeintliches Doppelleben nahm ihren Ursprung auf TikTok. Eine Nutzerin namens KJ Freeman präsentierte dort ihre Theorie mit einer Reihe von Indizien: Chalamet und EsDeeKid sollen nicht nur ähnliche grüne Augen haben, sondern auch identische Kleidungsstücke tragen, wie zum Beispiel einen Totenkopf-Schal von Alexander McQueen. Zudem sei bekannt, dass der Schauspieler ein großer Fan von Rapmusik ist. Besonders auffällig ist, dass der Rapper alles tut, um seine Identität zu verbergen: EsDeeKid tritt ausschließlich mit einer Sturmhaube auf, die nur seine Augenpartie freigibt. Für einige Fans aber scheint die Ähnlichkeit zwischen den Augen des Rappers und denen von Chalamet frappierend. Sie sind sich sicher: der gefeierte Schauspieler und der erfolgreiche Rapper sind ein und dieselbe Person.

Die Gerüchte wurden weiter angeheizt, als Chalamet auf Instagram ein Augen-Emoji unter einen Beitrag zu der Theorie setzte. ... und einige Gegenbeweise Doch trotz der hitzigen Diskussion und der auf den ersten Blick überzeugenden Indizien gibt es einige Beweise, die gegen die Theorie, dass Chalamet EsDeeKid ist, sprechen. So schreibt zum Beispiel die Zeitschrift Gala: "Am 9. Oktober spielte EsDeeKid ein Konzert in Mailand, während Chalamet zur selben Zeit bei einer Filmvorführung in New York auftauchte. Selbst mit Privatjet wäre es unmöglich gewesen, rechtzeitig den Atlantik zu überqueren." Zudem ist es in der Rapper-Szene nicht unüblich, mit Maske aufzutreten, um der eigenen Künstler-Persona mehr (mysteriöses) Gewicht zu verleihen und für Aufmerksamkeit zu sorgen. Auch die deutschen Rapper Sido (Totenkopfmaske) und Cro (Pandamaske) griffen auf diesen PR-Trick zurück.