Trauer um ersten Mann: Das glücklose Liebesleben von Caroline von Monaco

Der erste Ehemann von Caroline von Monaco ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Der Pariser Geschäftsmann Philippe Junot starb am 8. Januar, wie seine trauernde Tochter Victoria Junot in einem Instagram-Post mitteilte. Familie trauert um Philippe Junot "Mit schwerem Herzen muss ich den Tod meines Vaters bekanntgeben. Er ist am 8. Januar 2026 in Madrid nach einem langen, erfüllten und ereignisreichen Leben friedlich im Kreise seiner Familie von uns gegangen", schrieb Junot und fügte hinzu: "Er hinterlässt drei Enkelkinder, bald vier. An meinen legendären Papa, wie sehr wir dich lieben. Wir werden dich vermissen, Worte können es nicht ausdrücken."

Die Tochter des Unternehmers bedankte sich "für all die Lacher und Abenteuer, dafür, dass du uns deine Welt gezeigt und uns inspiriert hast, Großes zu erreichen. Danke für deine Liebe, die uns niemals verlassen wird. Was für ein Privileg, an deiner Seite gelebt zu haben. Er war ein wahrer Gentleman." Junot teilte außerdem eine Reihe von Fotos ihres Vaters aus den vergangenen Jahren. Zu sehen hier:

Das glücklose Liebesleben von Caroline von Monaco Fürst Alberts II. Schwester Caroline heiratete Philippe Junot im Jahr 1978, den sie im Pariser Nachtleben kennengelernt hatte. Die Ehe wurde wegen seiner angeblichen Untreue bereits zwei Jahre später geschieden, später vom Papst annulliert. 1983 traute sich die Monegassin mit dem italienischen Unternehmer Stefano Casiraghi. Drei Kinder machen das Glück perfekt. Doch Stefano verunglückte mit nur 30 Jahren bei einem Offshore-Bootsrennen.