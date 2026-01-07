"Erzählung heiler Familienwelt stimmt nicht" - so dysfunktional sind die Beckhams wirklich
Ein Thema, welches die Klatschspalten 2025 beschäftigte, war der anhaltende Streit zwischen Brooklyn Beckham, seiner Ehefrau Nicola Peltz und dem Rest des Beckham-Clans. Der älteste Sohn Brooklyn hat sich stark von seiner Familie distanziert. Über mögliche Gründe für den Familienzwist wurde in den vergangenen Monaten viel spekuliert - und es sieht nicht danach aus, als würde es nicht so bald zu einer Versöhnung kommen.
Brooklyn entfolgt David und Victoria Beckham
Brooklyn lebt mit seiner Ehefrau Nicola Peltz Beckham in den USA. Im vergangenen Jahr blieb er Familienveranstaltungen fern und besuchte seine Eltern und Geschwister nicht einmal über Weihnachten in Großbritannien.
Kurz vor Heiligabend kam es zum bösen Showdown: Am 20. Dezember berichtete People, Brooklyn Beckham hätte seine Eltern auf Instagram entfolgt.
Auch ihm folgt inzwischen keiner der restlichen Beckhams mehr.
"Meine Mutter und mein Vater würden niemals ihrem Sohn entfolgen", teilte Brooklyns Bruder Cruz auf Social Media mit. "Lasst uns die Fakten klarstellen. Sie sind blockiert aufgewacht [...] So wie ich."
Zudem soll der älteste Beckham-Spross britischen Medien zufolge seinen Eltern kürzlich erzählt haben, dass sein Verhältnis zu seinen Eltern inzwischen gänzlich "beendet" sei - das berichtet zumindest die britische Daily Mail.
Beckham-Experte: "Erzählung der heilen Familienwelt stimmt nicht"
Autor Tom Bower, der ein Buch über die Beckhams gegeben hat, gibt indes Einblicke in den schlagzeilenerregenden Familienzwist gegenüber der deutschen Zeitschrift Bunte. Er behauptet, dass die familiäre Idylle, die David und Victoria Beckham gerne nach außen hin darstellen würden, generell lediglich eine Fassade sei.
"Und jetzt sehen wir diese riesige Kluft zu dem ältesten Sohn Brooklyn. Das zeigt, dass die Erzählung der heilen Familienwelt nicht stimmt", wird der Ex-BBC-Journalist zitiert, der mit Menschen aus dem engsten Kreis der Beckhams gesprochen hat. Den Konflikt zwischen Brooklyn und dem Rest des Beckham-Clans schätzt er als "tiefgreifend" ein.
Berichten zufolge soll der älteste Sohn des britischen Promi-Paares mittlerweile lediglich zu seinen Großeltern Kontakt pflegen.
Eine Quelle erzählte gegenüber Mirror: "Obwohl die Beziehung zwischen [Brooklyn] und seinen Eltern beendet ist, hängt er immer noch sehr an seinen Großeltern. Er liebt sie sehr, und daran hat sich nie etwas geändert."
Über die Feiertage sollen Davids Mutter Sandra und Victorias Mutter Jackie Adams beide Kontakt zu Brooklyn aufgenommen haben, nachdem der Promi-Spross 2025 bei allen wichtigen Familienereignissen gefehlt hatte.
Auch Brooklyns Eltern sollen nach wie vor auf eine Wiederannäherung hoffen. Dazu der Insider: "David und Victoria werden niemals aufgeben, eine Versöhnung mit ihrem Sohn erreichen zu wollen. Daran wird sich nichts ändern, und sie geben die Hoffnung nicht auf. Er wird immer ihr Sohn sein, und sie werden ihre Gefühle weiterhin öffentlich zum Ausdruck bringen."
