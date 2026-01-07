"Erzählung heiler Familienwelt stimmt nicht" - so dysfunktional sind die Beckhams wirklich

Ein Thema, welches die Klatschspalten 2025 beschäftigte, war der anhaltende Streit zwischen Brooklyn Beckham, seiner Ehefrau Nicola Peltz und dem Rest des Beckham-Clans. Der älteste Sohn Brooklyn hat sich stark von seiner Familie distanziert. Über mögliche Gründe für den Familienzwist wurde in den vergangenen Monaten viel spekuliert - und es sieht nicht danach aus, als würde es nicht so bald zu einer Versöhnung kommen.

Brooklyn entfolgt David und Victoria Beckham

Brooklyn lebt mit seiner Ehefrau Nicola Peltz Beckham in den USA. Im vergangenen Jahr blieb er Familienveranstaltungen fern und besuchte seine Eltern und Geschwister nicht einmal über Weihnachten in Großbritannien.

Kurz vor Heiligabend kam es zum bösen Showdown: Am 20. Dezember berichtete People, Brooklyn Beckham hätte seine Eltern auf Instagram entfolgt.

Auch ihm folgt inzwischen keiner der restlichen Beckhams mehr.

"Meine Mutter und mein Vater würden niemals ihrem Sohn entfolgen", teilte Brooklyns Bruder Cruz auf Social Media mit. "Lasst uns die Fakten klarstellen. Sie sind blockiert aufgewacht [...] So wie ich."