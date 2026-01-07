Tobias Krell wird als Checker Tobi in "Checker Tobi 3 – Die heimliche Herrscherin der Erde" ab 8. Jänner 2026 bereits zum dritten Mal auf der Leiwand in den deutschen und österreichischen Kinos zu sehen sein. Wie auch schon in den letzten beiden Filmen widmet sich Krell darin einem Thema, das ihm am Herzen liegt - dem Klimawandel. Doch während sich Fans auf den Kinostart freuen, wird die Premiere von einem weiteren traurigen Todesfall überschattet.

Zweiter Todesfall erschüttert "Checker Tobi"-Team

Im Rahmen der Dreharbeiten kam es zu tragischen Verlusten. Das Team erinnert mit der Widmung "Für Johannes und Linda" zu Beginn des Films an den Tod von zwei wichtigen Crew-Mitgliedern.