Drama hinter Film-Kulissen: Todesfall im "Checker Tobi"-Team
Tobias Krell wird als Checker Tobi in "Checker Tobi 3 – Die heimliche Herrscherin der Erde" ab 8. Jänner 2026 bereits zum dritten Mal auf der Leiwand in den deutschen und österreichischen Kinos zu sehen sein. Wie auch schon in den letzten beiden Filmen widmet sich Krell darin einem Thema, das ihm am Herzen liegt - dem Klimawandel. Doch während sich Fans auf den Kinostart freuen, wird die Premiere von einem weiteren traurigen Todesfall überschattet.
Zweiter Todesfall erschüttert "Checker Tobi"-Team
Im Rahmen der Dreharbeiten kam es zu tragischen Verlusten. Das Team erinnert mit der Widmung "Für Johannes und Linda" zu Beginn des Films an den Tod von zwei wichtigen Crew-Mitgliedern.
Wie Bild berichtet, ist die Autorin des Films, Linda-Shiva Klinkhammer, vergangenes Jahr bei einem tragischen Unfall im Alter von nur 32 Jahren ums Leben gekommen. Laut Bild-Informationen starb sie in Portugal, nachdem sie an einem Drehort von einem Baum gestürzt war.
Es ist bereits der zweite Todesfall, welcher die Produktion des neuen Tobi-Checker-Streifens begleitet.
Bereits im Dezember 2023 war Checker-Tobi-Macher Johannes Honsell mit nur 45 Jahren an Krebs gestorben. Wenige Wochen nach Honsells Tod erhielt der zweite Teil der Filmreihe "Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen" den Bayerischen Filmpreis in der Kategorie "Family Entertainment" und wurde für den Deutschen Filmpreis nominiert.
