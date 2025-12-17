Tobias Krell: "Checker Tobi"-Star erstmals Vater geworden

Tobias Krell hat kurz vor Weihnachten Grund zur Freude: Der "Checker Tobi"-Star ist zum ersten Mal Papa geworden. Die freudige Nachricht gab der 39-Jährige im Podcast "Deutschland3000 mit Eva Schulz" bekannt.

Tobias Krell: "Eine neue Art von Verantwortung"

"Ich bin kürzlich Vater geworden, vor nicht allzu langer Zeit", erzählte der KiKa-Moderator, der sein Privatleben sonst weitgehend für sich behält.

Dabei verriet Krell auch, wie seine neue Rolle als Papa sein Leben verändert hat.