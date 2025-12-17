Tobias Krell: "Checker Tobi"-Star erstmals Vater geworden
Tobias Krell hat kurz vor Weihnachten Grund zur Freude: Der "Checker Tobi"-Star ist zum ersten Mal Papa geworden. Die freudige Nachricht gab der 39-Jährige im Podcast "Deutschland3000 mit Eva Schulz" bekannt.
Tobias Krell: "Eine neue Art von Verantwortung"
"Ich bin kürzlich Vater geworden, vor nicht allzu langer Zeit", erzählte der KiKa-Moderator, der sein Privatleben sonst weitgehend für sich behält.
Dabei verriet Krell auch, wie seine neue Rolle als Papa sein Leben verändert hat.
"Es ist, glaube ich, eine neue Art von Verantwortung, die ich spüre oder so eine neue Art von Sorge für ein anderes Wesen", verriet er gegenüber Schulz. Er fügte hinzu: "Ich würde das nicht mit erwachsen werden oder so gleichsetzen, sondern es ist einfach lebensverändernd natürlich."
Krell könne erst jetzt so richtig nachvollziehen, als "Checker Tobi" manchmal ohne sein Einvernehmen zu fotografierten - "weil es für die Kinder ist".
"Wenn ich der Held von den eigenen Kindern bin, dann ist bei diesen Eltern ein Modus da, von wegen, das muss ich jetzt machen. Mein Kind freut sich 'nen Ast ab, wenn ich dem erzählen und zeigen kann, ich habe Checker Tobi getroffen", so der Moderator.
