Patrice Aminati lebt nach Trennung bei ihren Eltern - und wie es jetzt weitergeht

Es kam sehr unerwartet, als Patrice Aminati am 16. Dezember bekannt gab, dass sie sich inmitten ihres Kampfes gegen den Krebs bereits im September von ihrem Ehemann Daniel Aminati getrennt hat. Bisher dachte man, die beiden wären noch ein Paar.

Patrice Aminati gibt Einblicke in ihr Leben nach der Trennung

Auf Instagram gab Patrice Einblicke in ihre aktuelle Lebenssituation. Aus der früheren Familienwohnung ist sie bereits ausgezogen.

"Ich lebe mit unserer Tochter seit September bei meinen Eltern, die mich unterstützen und mir und unserer Tochter bei der Bewältigung des Alltags helfen", teilte die deutsche Influencerin ihren Followern in einem längeren Statement mit, das im Rahmen einer zeitlich abrufbaren Story auf Instagram gepostet wurde.

Sie erklärte außerdem, welche Hoffnung sie für sich und ihren Noch-Ehemann für die Zukunft hegt: "Ich wünsche mir sehr, dass Daniel und ich als liebende Eltern eine freundschaftliche Basis für unsere Tochter finden und von einer Paarbeziehung zu einer Elternbeziehung finden. Es wird schwer – aber ich wünsche, dass wir das schaffen."