Patrice Aminati lebt nach Trennung bei ihren Eltern - und wie es jetzt weitergeht
Es kam sehr unerwartet, als Patrice Aminati am 16. Dezember bekannt gab, dass sie sich inmitten ihres Kampfes gegen den Krebs bereits im September von ihrem Ehemann Daniel Aminati getrennt hat. Bisher dachte man, die beiden wären noch ein Paar.
Patrice Aminati gibt Einblicke in ihr Leben nach der Trennung
Auf Instagram gab Patrice Einblicke in ihre aktuelle Lebenssituation. Aus der früheren Familienwohnung ist sie bereits ausgezogen.
"Ich lebe mit unserer Tochter seit September bei meinen Eltern, die mich unterstützen und mir und unserer Tochter bei der Bewältigung des Alltags helfen", teilte die deutsche Influencerin ihren Followern in einem längeren Statement mit, das im Rahmen einer zeitlich abrufbaren Story auf Instagram gepostet wurde.
Sie erklärte außerdem, welche Hoffnung sie für sich und ihren Noch-Ehemann für die Zukunft hegt: "Ich wünsche mir sehr, dass Daniel und ich als liebende Eltern eine freundschaftliche Basis für unsere Tochter finden und von einer Paarbeziehung zu einer Elternbeziehung finden. Es wird schwer – aber ich wünsche, dass wir das schaffen."
Inzwischen hat sich auch Daniel Aminati offen zur Trennung geäußert.
"Gerade in den letzten Jahren während der schweren Krebserkrankung von Patrice habe ich alles Menschenmögliche gemacht, um uns als Familie zu tragen, um da zu sein, um uns zu schützen, habe mein eigenes Leben komplett hintenangestellt", erzählte der Moderator auf Instagram.
Er deutete aber auch an, wie sehr die Krebsdiagnose die Beziehung belastet haben dürfte: "Die ganzen kräftezehrenden Therapien, starken Medikationen, Gehirnbestrahlungen, die Todesängste, die haben bei meiner Frau Spuren hinterlassen. Es steht mir fern, sie zu verurteilen, weil sie jetzt einen anderen Weg gehen möchte."
Auch er gibt sich trotz der schwierigen Lebensentscheidung versöhnlich. Er wünsche Patrice "bei diesem neuen Abschnitt alles erdenklich Gute und werde sie auch weiterhin unterstützen, wo ich nur kann."
Patrice Aminati hatte zuvor erklärt, dass der Grund für das Liebes-Aus nicht unmittelbar in ihrer Krebserkrankung zu suchen sei, die sie im April 2023 öffentlich gemacht hatte. "Schon vorher sind wir als Paar oft am Alltag gescheitert", schrieb sie bei Instagram. "Unterschiedliche Werte, Vorstellungen und Träume konnten durch die Liebe nicht überbrückt werden."
Das deutsche Promipaar war seit drei Jahren verheiratet und sie teilen eine gemeinsame Tochter.
