Liebes-Outing: Cora Schumacher zeigt ihren neuen Partner

Cora Schumacher ist wieder vergeben. Die Ex-Frau von Ralph Schumacher veröffentlichte am Sonntag, dem 11. Jänner, ein Foto auf Instagram, auf dem sie mit ihrem neuen Partner zu sehen ist.

Cora Schumacher teilt Foto mit Freund Steven

Unter das Pärchen-Selfie schrieb die 49-Jähirge auf Englisch: "Er schenkt mir Frieden, er schenkt mir Hoffnung, er lässt mich wieder glauben. Er ist die Bibel neben meinem Bett, das T-Shirt, das ich trage, das Lied, das mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Er ist verlässlich, beständig und er ist wirklich einer der Guten."