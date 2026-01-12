Liebes-Outing: Cora Schumacher zeigt ihren neuen Partner
Cora Schumacher ist wieder vergeben. Die Ex-Frau von Ralph Schumacher veröffentlichte am Sonntag, dem 11. Jänner, ein Foto auf Instagram, auf dem sie mit ihrem neuen Partner zu sehen ist.
Cora Schumacher teilt Foto mit Freund Steven
Unter das Pärchen-Selfie schrieb die 49-Jähirge auf Englisch: "Er schenkt mir Frieden, er schenkt mir Hoffnung, er lässt mich wieder glauben. Er ist die Bibel neben meinem Bett, das T-Shirt, das ich trage, das Lied, das mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Er ist verlässlich, beständig und er ist wirklich einer der Guten."
Ihr neuer Partner ist kein Promi. Laut Bild-Zeitung ist Steven Bo Bekendam, der von Schumacher auf Instagram direkt verlinkt wurde, Amerikaner und lebt in Texas. Das gemeinsame Foto entstand in Wichita Falls. Bereits vor einigen Wochen hatte das Model ein Posting von Bekendam mit einem Herz-Emoji versehen.
Gegenüber der Bild sagte Schumacher über den Mann, der ihr Herz höher schlagen lässt: "Ja, Steven ist mein neuer Freund." Sie sei gerade "unwahrscheinlich glücklich."
Schumacher war von Oktober 2001 bis Februar 2015 mit dem ehemaligen Automobilrennfahrer Ralf Schumacher verheiratet. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn.
