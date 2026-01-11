Geheime Ehekrisen enthüllt: Die ungeschönte Wahrheit über die Ehe der Queen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

63 Mal wollte die verstorbene Queen Elizabeth II. ihre Ehe mit Prinz Philip angeblich beenden - ganz krisenfrei verlief die langjährige Liebes-Beziehung des Paares also offenbar nicht. Auch wenn es Liebe auf den ersten Blick gewesen sein soll: An einem Samstag im Jahr 1939 sahen sich Elizabeth, damals mit zarten 13 Jahren schon Thronfolgerin, und der große Blonde aus dem verarmten griechischen Königshaus zum ersten Mal. Viele Jahre später, am 20. November 1947, wurden Elizabeth II. und Philip in der Londoner Westminster Abbey getraut.

Elizabeths rauer Umgang mit Philip enthüllt Bis zu ihrem Tod führten die beiden eine skandalfreie Ehe. Auch wenn ihre Beziehung nicht immer harmonisch verlief. Offenbar pflegten die beiden gelegentlich einen rauen Umgang miteinander - wie unter anderem ein heftiger Streit während einer Australienreise des Paares zeigt. Die britische Monarchin und ihr Ehemann hielten sich 1954 in den Yarra Ranges in Victoria auf, als Philip plötzlich aus einem Cottage stürmte und die Königin, dicht hinter ihm, "mit einem Tennisschläger und Schuhen um sich" warf, schreibt Autor Robert Jobson in seinem neu erschienenen Buch "The Windsor Legacy".

In dem Buch wird berichtet, dass die Queen, nachdem sie ein Kamerateam entdeckt hatte, das eine gestellte Szene mit Koalas filmte, ihren Mann gepackt, ins Haus gezerrt und die Tür zugeknallt hatte. Erst nachdem sie sich gefasst hatte, sei die Queen wieder lächelnd aus dem Häuschen in die Öffentlichkeit getreten. Die eheliche Szene habe sie mit trockenem Humor heruntergespielt. "Entschuldigen Sie die kleine Unterbrechung", zitiert Jobson die Königin. "Das kommt in jeder Ehe vor. Nun, was soll ich tun?"