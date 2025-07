Bericht: Brooklyn hat "nicht das Gefühl, dass er in die Beckham-Familie passt"

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz inszenieren sich als Paar, das auf seinen Promi-Status pfeift. "Auf Instagram sieht man oft nur Partys, Events oder Coachella, alles wirkt extravagant", sagte die Schauspielerin Nicola Peltz-Beckham kürzlich im Glamour-Interview. "Aber in Wirklichkeit sind wir am glücklichsten, wenn wir einfach auf der Couch mit unseren Hunden sitzen, einen Film schauen oder ein ganz simples Dinner haben."

Brooklyns Schwester Harper soll der vermeintliche Streit am meisten zusetzten, so das OK!-Magazine. "Harper ist besonders betroffen, weil sie Brooklyn schon immer sehr nahe stand", berichtet eine namentlich nicht genannte Quelle. "Sie hatten schon immer ein gutes Verhältnis zueinander, denn Brooklyn war schon etwas älter, als Harper geboren wurde, und als Brooklyn Nicola heiratete, hoffte man, dass sie für Harper wie eine große Schwester in einem Haus voller Brüder sein würde." Harper Seven Beckham ist das jüngste Kind und die einzige Tochter von David und Victoria. Am 10. Juli feiert sie ihren 14. Geburtstag.

OK! zufolge zeige sich Brooklyn etwa nicht bei Beckham-Familienevents, habe kürzlich aber seinem Schwiegervater öffentlich zum Geburtstag gratuliert. Der OK!-Insider meint dazu: "Er wollte nicht, dass es sich so entwickelt und er stand seinen Geschwistern immer sehr nahe, aber er ist jetzt ein verheirateter Mann und seine Prioritäten müssen woanders liegen." Und: "Er hat einfach das Gefühl, dass seine Familie Nicola nicht gut behandelt hat und jetzt, wo er ihrer Familie in den Staaten so nahe gekommen ist, hat er gerade nicht das Gefühl, dass er in die Beckham-Familie passt. Wenn es Harpers Wunsch ist, ihren Bruder an ihrem großen Tag zu Hause zu haben, dann wird sie leider enttäuscht sein."