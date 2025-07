Spice Girl Mel B hat geheiratet: So sah ihr Brautkleid aus

Das frühere Spice Girl Mel B hat am Samstag in der Londoner St.-Paul's-Cathedral ihren Verlobten Rory McPhee geheiratet. Die Sängerin, die einst auch als "Scary Spice" bekannt war, trug einen weißen Schleier und ein eng anliegendes, trägerloses Kleid. Den Schleier hatte sie bei der Ankunft über das Gesicht geworfen. Als die frisch Vermählten die Kirche wieder verließen, hing er auf ihren Rücken herab. Ihr Bräutigam kam in schottischer Tracht mit Kilt und Fliege zur Kathedrale.

© Neil Mockford/GC Images Melanie Brown und Rory McPhee

In der zentralen Kirche der City of London hatten sich schon der damalige Prinz Charles und Prinzessin Diana das Ja-Wort gegeben. Laut der Zeitung Daily Mirror ist die Kirche nur einem exklusiven Kreis für Hochzeiten zugänglich. Mel B durfte demnach dort heiraten, weil sie 2022 für ihre Verdienste um wohltätige Zwecke und den Einsatz für schutzbedürftige Frauen in den Most Excellent Order of the British Empire aufgenommen wurde.

Ex-Bandkollegin Emma Bunton war bei ihrer Ankunft im rosafarbenen Kleid mit passender Kopfbedeckung zu sehen. Sie kam in Begleitung ihres Partners Jade Jones und ihres Sohns Beau. Doch "Baby Spice" war die einzige ihrer früheren Bandkolleginnen, die sich blicken ließ. Immerhin, Mel C (Melanie Chisholm) oder "Sporty Spice" postete ein Foto des Hochzeitspaars auf Instagram. Dazu schrieb die 51-Jährige: "So glücklich für euch beide und mehr als genervt, dass ich nicht dabei sein konnte. Freue mich darauf, bald mit euch zu feiern! Yipeee!"

"Posh Spice" Victoria Beckham (51) postete auf Instagram einen kurzen Clip aus alten Tagen und wünschte dem Paar "ein Leben voller Glück". Keine öffentlichen Glückwünsche kamen zunächst hingegen von "Ginger Spice" Geri Halliwell. Es ist die dritte Hochzeit für Melanie Brown, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt. Gefeiert wurde dem Daily Mirror zufolge in einem Restaurant in Londons höchstem Wolkenkratzer, The Shard. Zuletzt hatte es immer wieder Spekulationen über eine Reunion-Tour der legendären Girlband gegeben, etwa zum 30. Jubiläum ihres ersten Erfolgshits "Wannabe" im kommenden Jahr. Dass alle fünf gemeinsam auf der Bühne stehen werden, wie zuletzt bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in London 2012 gilt aber als unwahrscheinlich.