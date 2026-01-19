Vom Einkleider der First Lady zum Rosenzüchter: Valentino's Erbe

Es war eine Inspiration, die er plötzlich bei einem Opernbesuch in Barcelona hatte: Valentino Garavani war von einer Dame im tiefroten Samtkleid so beeindruckt, dass er diesen Farbton zu seiner Markenfarbe auserkor – das legendäre Valentino-Rot, ein satter Rosso-Corsa-Ton, wurde zum Inbegriff italienischer Sinnlichkeit.

1960 in Rom gegründet

Als der junge Italiener in den späten 1950er-Jahren in Paris die ersten Kleider bei Jean Dessès und Guy Laroche nähte, ahnte kaum jemand, dass aus dem Jungen aus der italienischen Kleinstadt Voghera eine der größten Mode-Instanzen des 20. Jahrhunderts werden würde. Zuletzt sprach man von ihm als dem „letzten Kaiser“ der Couture.

Valentino Clemente Ludovico Garavani – allein durch seinen Vornamen weltbekannt – ist im Alter von 93 Jahren in seiner Villa in Rom gestorben. Umgeben von seinen Liebsten.

Mode ist verdorben

Schon 2008 gab er das Zepter als Designchef ab. Zu seinem Abschied sagte er der Zeitung La Stampa damals: „Die Mode, ich wiederhole es, ist verdorben“. Er wolle nun gärtnern und Rosen züchten, erklärte er mit Augenzwinkern.

Der Mode „fehlt die Herausforderung, die Kreativität, die Fröhlichkeit.“