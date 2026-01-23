Victoria Beckham nicht einzige berühmte (Schwieger-)Mutter, mit der sich Peltz entzweit hat

Es ist das Thema, das diese Woche die Klatsch-Spalten füllte: Brooklyn Beckhams öffentlicher Bruch mit seinen berühmten Eltern. Sein Vater und seine Mutter hätten ihn "ein Leben lang" kontrolliert, warf der 26-Jährige David und Victoria Beckham unter anderem in einem ausführlichen Statement auf Instagram vor. Jahrelang habe er geschwiegen, nun bleibe ihm jedoch keine Wahl, als selbst die "Wahrheit" zu sagen, denn was seine Eltern behaupten und in der Presse geschrieben wird, seien "Lügen". Dabei bezog sich der Promi-Spross unter anderem auf Gerüchte, wonach seine Ehefrau Nicola Peltz der Grund für den Familien-Zwist im Beckham-Clan sei. Brooklyn schildert seine Sicht der Dinge: Seine Eltern – insbesondere Victoria – sollen von Beginn an seine Beziehung mit Peltz sabotiert und manipuliert haben. Unter Brooklyns Anschuldigungen befand sich auch der Vorwurf, seine Mutter habe seinen Hochzeitstanz "gekapert" und "vor allen Anwesenden sehr unangemessen mit mir getanzt". Mehr dazu lesen Sie hier.

Victoria Beckham soll wegen der Vorwürfe am Boden zerstört sein. Zudem melden sich zahlreiche anonyme Quellen zu Wort, die behaupten, dass Peltz' Spannungen mit der Modemacherin sehr wohl ein Mitgrund für Brooklyns Entfremdung von seinen Eltern sein sollen. Zudem soll das ehemalige "Spice Girl" nicht die erste berühmte Mutter sein, mit der Nicola rivalisiert hätte und in einen Konflikt geraten sei. Berühmt um jeden Preis? Die britische Society-Expertin Katie Hind zeichnet in einem Artikel der Daily Mail ein wenig rühmliches Bild von der ehrgeizigen Milliardärstochter, die angeblich immer schon im Rampenlicht stehen wollte. Dass sie aus einer der reichsten Familien Amerikas stammt, habe Peltz jedoch nicht dabei geholfen, Karriere zu machen. Das sei frustrierend für den jüngsten Spross des schwerreichen Unternehmers Nelson Peltz, deutet Hind an. "Bei Nicola dreht sich alles um den Namen. Der Name ist das A und O – er ist eine Ware. Natürlich stammt sie aus einer außergewöhnlich wohlhabenden Familie", zitiert die Society-Expertin eine namentlich nicht genannte Quelle. "Auch wenn sie reicher sein mögen als die Beckhams, öffnet der Name Peltz nicht dieselben Türen. Man muss sich fragen, ob die Öffentlichkeit Nicola überhaupt kennen würde, wenn sie Brooklyn nicht kennengelernt hätte." Es ist auch nicht das erste Mal, dass sich die 31-Jährige mit solchen Vorwürfen konfrontiert sieht. Das bestätigt auch Alana Hadid, die Schwester von Gigi und Bella Hadid. Sie behauptet, Nicola wolle schon seit Jahren um jeden Preis ins Rampenlicht. "Dieses Mädchen will keine Privatsphäre – sie versucht seit einem Jahrzehnt, berühmt zu werden", teilte Alana in einem Kommentar auf Instagram mit.

Wieso es sich Nicola Peltz mit Yolanda Hadid verscherzte Und Alana scheint zu wissen, wovon sie spricht. Immerhin war ihr Bruder Anwar Hadid in der Vergangenheit mit der Peltz-Tochter zusammen. Hind indes behauptet, sie habe von Quellen aus dem Umfeld der Hadids gehört, dass die Familie seit der Trennung von Anwar und Nicola wütend darüber ist, wie Nicola den heute 26-Jährigen behandelt hat. Als der "Bates Motel"-Star mit dem vier Jahr jüngeren Anwar zusammenkam, lernte sie sofort auch dessen berühmte Familie kennen. Damals war die Tochter des ehemaligen Models Claudia Heffner und des Geschäftsmanns Nelson Peltz eine aufstrebende Schauspielerin ganz am Anfang ihrer Karriere. Schon bald soll sie Anwars Mutter Yolanda Hadid und seinen prominenten Schwestern nahe gekommen sein. Es dauerte auch nicht lange, bis sie neben Gigi und Bella Hadid auf den angesagtesten Red-Carpet-Events posierte - was ihren Bekanntheitsgrad enorm steigerte. Schnell soll Peltz die Gunst von Yolanda Hadid verloren haben, berichtet Hind - nämlich, als es in Peltz' Beziehung zu Anwar zu kriseln anfing.